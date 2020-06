El dominicano Gabriel lanza un disco que invita a disfrutar las cosas sencillas

El compositor y cantante dominicano Gabriel lanzó al mercado su cuarta producción, Made in RD, compuesta por siete temas, que invitan, según dijo este jueves a Efe, a disfrutar de los pequeños momentos y a celebrar el amor y la vida, en medio del encierro en que está medio mundo por el coronavirus.

"Dime qué hacer", "A pasito lento", "Quiéreme", "Si tú no vuelves" (en el que colabora el dúo venezolano Piwaiti), "Como le haga", "Pequeña" y "Contigo no me da miedo" son los siete merengues que conforman el disco, disponible en las plataformas digitales.

La mayoría de los temas fueron escritos por Gabriel, de 30 años y graduado en el Berklee College of Music de Boston (EE.UU.), aunque en algunos ha trabajado a cuatro manos.

Se trata de un disco "totalmente orgánico, auténtico, real, bien sencillo y bien honesto", que surgió en la actual coyuntura sanitaria por el coronavirus, periodo en que Gabriel, nominado en 2017 a los Latin Grammy por "Contracorriente", ha "profundizado en sus sentimientos", explicó en declaraciones telefónicas con Efe.

"Plasmé en esas canciones algo sin ningún tipo de cartera, sin ningún tipo de maquillaje", dijo, al explicar que "muchas veces cuando se escribe o se hace una canción se trata de agregar algo", pero en Made in RD quiso ser "honesto" y se mostró tal como es.

La producción llama a celebrar "las pequeñas cosas, las cosas simples, lo bendecido que somos", insiste el cantante, quien a partir de esta producción ha agregado a su nombre su apellido materno, Pagán, debido a que "hay muchos Gabriel" y se puede crear confusión con su nombre.

Este nuevo disco es, además, una respuesta al llamado hecho por la Academia Latina de la Grabación, que organiza el premio Latin Grammy, con el objetivo de que el renglón de merengue y bachata permanezca abierto, de acuerdo con un comunicado de su equipo.

El intérprete dominicano sostiene que es responsabilidad de las nuevas generaciones mantener vigente este apartado.

Eso sí, insiste a Efe, la calidad es innegociable y "la base" de su trabajo para poder ofrecer un buen producto al público, sobretodo a los jóvenes que han empezado a consumir merengue a partir de escuchar sus canciones.

Made in RD sigue a "Morisoñando", un disco que vio luz hace un año y en el que Gabriel se hizo acompañar de auténticas leyendas del merengue como Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Milly Quezada o Los Hermanos Rosario.

Anteriormente el interprete dominicano presentó Peripecia (2012) y Contracorriente (2017).