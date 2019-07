La mirada 'drag-queen' de Taylor Mac repasa la historia de EEUU en un musical

Uno de los fenómenos teatrales de Estados Unidos, el espectáculo "A 24-Decade History of Popular Music", llega este miércoles al festival Grec de Barcelona, de la mano de su autor e intérprete, Taylor Mac, que en su faceta de 'drag queen' repasa la historia de su país desde una mirada crítica y festiva.

El montaje original dura 24 horas, durante las que el artista interpreta 246 canciones con las que repasa los 240 años de historia de Estados Unidos.

Pero la obra que se podrá ver los días 10 y 11 de julio en la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure es una versión reducida de dos horas, en la que seis músicos acompañan sobre el escenario a Taylor Mac.

"En la versión reducida me salto un poco el orden cronológico y voy repasando la historia de manera más libre -ha explicado el autor este lunes en rueda de prensa-, pero el espíritu del espectáculo es el mismo: mostrar a través de canciones populares cómo algunas comunidades han sufrido mucho a lo largo de la historia de Estados Unidos".

Las canciones son el hilo conductor y el autor se esfuerza en llamar la atención sobre las letras de ciertos temas populares, aparentemente alegres e inocentes, que esconden mensajes misóginos, racistas, homófobos y de defensa de la esclavitud.

Todo ello en un formato festivo y alegre, en el que "lo importante es participar, contactar con la persona que tienes al lado y utilizar el poder de la música para sentirnos unidos y reflexionar juntos", ha añadido.

La improvisación es parte fundamental del espectáculo y cada representación es diferente; muestra de ello es que en cada localidad que visita cambia el tema central de la obra, invita a artistas locales y hace mención a hechos recientes.

En Barcelona, el tema serán "las resistencias" porque Taylor Mac sabe que "en Cataluña hay un proceso de independencia, que unos quieren y otros no", y ha tomado nota del color político de la capital catalana, donde "ha vuelto a ganar la izquierda, a diferencia de lo que ha pasado en Madrid".

Los artistas locales invitados son, entre otros, la cantaora, actriz y bailarina cordobesa afincada en Barcelona Mariola Membrives, y el artista y traductor Quim Pujol, cuya misión es ayudar al público a entender las letras en inglés de una manera "muy creativa", según el director del Grec, Francesc Casadesús.

"Me gusta tener invitados locales -ha aclarado el autor- porque yo no puedo pretender representar a Barcelona y quiero que me ayuden a hacerlo".

"Lo que sí represento es Estados Unidos, porque no sólo Trump representa a Estados Unidos, ni sólo Maryl Streep es una norteamericana con opinión propia", ha añadido.

Además de los artistas locales, también subirá al escenario del Teatre Lliure Machine Dazzle, creador de los extravagantes vestidos que luce Taylor Mac y que el intérprete define como "arte llevable o esculturas que te puedes poner".

En su opinión, el espectáculo "es muy visual, muy físico y muy participativo", pero sin perder nunca de vista el espíritu crítico y el mensaje reivindicativo.

Para Taylor Mac, "cuando Trump lanza ese eslogan suyo de 'hacer América grande otra vez', hay que tener en cuenta que 'otra vez' significa volver a la América racista, misógina y homófoba, porque todo eso está en nuestra historia", por eso el actor y cantante se pregunta si no sería mejor "refundar un país nuevo".

A lo largo de la historia de Estados Unidos, "ha habido muchas comunidades que han intentado ser destruidas y se ha construido a partir de sus cenizas", como los indios americanos, los esclavos o los homosexuales.

Los intentos de destrucción continúan hoy en día y, en su opinión, quienes más los están sufriendo ahora en su país son los inmigrantes, "que son encerrados en campos de concentración en los que separan a los niños de sus padres; los negros, que son la población reclusa más grande de Estados Unidos; y los transexuales".

Reflexionar sobre estos temas es el objetivo de "A 24-Decade History of Popular Music", pero para ello no es necesario ponerse serio y Taylor Mac recomienda al espectador "relajarse, no intentar entenderlo todo y dejarse llevar por el espectáculo", como si estuviera en un concierto.