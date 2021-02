"Driveways" abrirá la 8 edición del Americana Film Fest, que llegará a Madrid

Barcelona, 18 feb (EFE).- El estreno en España de "Driveways",? de Andrew Ahn, abrirá la 8ª edición del Americana Film Fest, festival de cine independiente norteamericano que se celebrará en cuatro salas de Barcelona, a través de la plataforma Filmin y que, por primera vez, llegará a Madrid.

Los directores del Americana Film Fest, Xavier Lezcano y Josep Maria Machado, han avanzado este jueves en una presentación pública en los cines Girona de Barcelona la programación y novedades de la presente edición, en la que el Círculo de Bellas Artes de Madrid se incorpora al certamen y se proyectarán 26 largometrajes en las secciones oficiales.

Los cines Girona, Zumzeig y Phenomena de Barcelona y la Filmoteca de Cataluña acogerán del 2 al 7 de marzo el festival, y durante tres días también se instalará en Madrid, del 12 al 14 de marzo, con lo que "consolida el ciclo previo que había hecho en años anteriores Route 66", el programa itinerante del Americana Film Fest, ha comentado Lezcano.

Otra de las novedades, subraya Machado, es que "por primera vez el festival abre una ventana digital para las secciones oficiales y Discoveries a través de la plataforma Filmin".

En Filmin, además de poder ver 21 de los 26 títulos de las secciones oficiales Tops, Next y Docs, se emitirá la sección Discoveries, que recupera 15 largometrajes y 2 cortos, inéditos en plataformas y con descubrimientos como ?"LoveTrue", de Alma Har’el, o "Starlet"?, de Sean Baker.

"Spaceship Earth",? documental con guion de ciencia ficción sobre el intento de crear un ecosistema artificial para combatir la crisis climática y un posible habitat extraterrestre, pondrá el punto y final en Barcelona a esta octava edición.

Lezcano y Machado han destacado que la programación vuelve a crecer e incluye entre sus platos fuertes las grandes comedias de la temporada indie, "?Palm Springs" y "?Shiva baby"; títulos que retratan la era Trump como el documental ?"Feels Good Man",? premio especial del jurado en Sundance; y "brotes verdes" tan prometedores como ?"The last black man in San Francisco",? premio a la mejor dirección en Sundance.

En su noche inaugural, el 2 de marzo, el festival proyectará "El verano de Cody" (Driveways),? una propuesta vitalista estrenada en la Berlinale y protagonizada por Hong Chau? y el actor norteamericano Brian Dennehy, en el que fue su último papel pues falleció en abril de 2020.

Imaginativa, políticamente incorrecta y con elementos fantásticos, "?Palm Springs"?, con dos nominaciones a los Globos de Oro (mejor película y mejor actor), tendrá su estreno español en la gran pantalla en el Americana.

También se presentará el documental "Assassins", que sigue la investigación que lleva a cabo la defensa de Sito Aisyah y Hadi Azmi, acusadas del asesinato de Kim Jong-nam, hermano de Kim Jong-un, máximo dirigente de Corea del Norte, en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

El entramado destaca una estrategia geopolítica tan retorcida como surrealista, siguiendo el estilo propio de las "crime stories" y con giros completamente inesperados, que constatan una vez más que la realidad supera la ficción. ?

El sugestivo thriller psicológico ?"The Killing of Two Lovers", "Summertime",? segunda película del director de ?"Blindspotting"?, Carlos López Estrada; o "Nadia, Butterfly", de Pascal Plante son otras de las 14 primicias españolas que incluye la programación.

Kelly Reichardt, gran dama del cine indie norteamericano, con un estilo inconfundible y una mirada personal, siempre detallista y poética, será objeto por parte del festival y la Filmoteca de Cataluña de una retrospectiva que revisará siete de sus películas entre el 9 y el 21 de marzo: ?"Owl", "Certain Women", "Meek’s Cutoff", "Night Moves", "River of Grass", "Old Joy" y "?Wendy and Lucy"?.

La filmografía de Reichardt está marcada por el viaje perpetuo, el minimalismo poético, la amistad, el estado de Oregón, los espacios enormes confrontados a la incertidumbre existencial de unos personajes atrapados en su propio yo, la homosexualidad y los detalles cotidianos.

Además de Reichardt, Americana programará los últimos trabajos de veteranos como Tim Sutton ("?Funny Face"?), Alexandre Rockwell (?"Sweet Thing")? o David France ("Bienvenidos a Chechenia"), y de los canadienses Denis Côté ("?Wilcox"?) y Philippe Lacôte ("?La noche de los reyes"?, candidata al Oscar a la Mejor película internacional).

La era Trump, que inspira el cartel del festival, es también abordada en cuatro producciones que retratan esa oleada conservadora: el documental "?Feels Good Man"?; "Beast Beast?, del debutante Danny Madden; "?Buck Alamo (?A Phantasmagorical Ballad?)", protagonizada por el músico Sonny Carl Davis; y "?The Killing of Two Lovers?", de Robert Machoian.