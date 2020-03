La ecuatoriana "Killa.ek" reivindica el papel de la mujer en el arte urbano

La pintora ecuatoriana Killa.Ek, nombre artístico de Ana María Herrera, ha afirmado a Efe que cree que se excluye a las mujeres artistas de los programas de arte urbano, en los que, por lo general, se contrata más a hombres, y pide hacer este sector “más inclusivo”.

Killa.Ek (Quito, Ecuador, 1991) participa en la exposición “Arte urbana”, que se puede visitar en la Sala Amós Salvador de Logroño hasta el próximo 17 de mayo.

Ha explicado que el ámbito del arte urbano es, en su mayoría, “de hombres”, como se refleja en las listas de participantes en exhibiciones y actos de este género, lo que “da que pensar que no se toma en cuenta a la mujer artista dentro de los programas de arte urbano”.

“Hasta ahora, la participación de los hombres es mayoritaria, y es importante abrir estos espacios para que las entidades se den cuenta de todo el talento que hay en el ámbito femenino y de que las mujeres artistas merecen participar en eventos a gran escala”, ha subrayado.

“En Ecuador hice mi primer mural, justo para un movimiento feminista, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con dos artistas ecuatorianos muy buenos que me apoyaron un montón, y a partir de ahí, he tenido amigos que me han sabido apoyar, entonces, me ha ido bien”.

El mural en el que Killa.Ek ha trabajado representa la identidad amazónica a través de una mujer chamán y un jaguar, que es “uno de los animales más icónicos de la Amazonía”, y se localiza al lado de otro mural compuesto por fotografías de sus trabajos en Bruselas, Lisboa y Barcelona, ha expresado.

El arte de esta pintora está plagado de mujeres y animales, ya que, ha dicho, busca representar tanto “el rol femenino en las comunidades ancestrales y en los pueblos originarios” como “el poder de los animales y la importancia de preservarlos y cuidar estas comunidades, que son las que cuidan la naturaleza y quienes más respetan a los animales y a los seres vivos”.

“Quiero empoderar a la mujer en cada rol que existe”, porque, “en las comunidades amazónicas y en los pueblos originarios, el rol de la mujer es muy importante y, cuando llegan a la madurez, son mujeres sabias”, ha remarcado.

Sergio Jiménez Foronda