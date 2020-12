Ed Sheeran regala a sus seguidores por Navidad un tema nuevo, "Afterglow"

Madrid, 21 dic (EFE).- Ed Sheeran ha publicado por sorpresa este lunes y como gesto de agradecimiento a sus seguidores un tema nuevo titulado "Afterglow", que está disponible en todas las plataformas digitales.

"Es una canción que compuse el año pasado y he querido lanzarla para vosotros. No es el primer single de mi próximo álbum, es simplemente una canción que me encanta y espero que os encante también", ha especificado el compositor e intérprete británico en unas declaraciones recogidas por su discográfica en las que desea "un descanso seguro y festivo estos días y un feliz año nuevo".

Warner Music ha detallado que la canción ha sido coescrita junto con David Hodges y FRED, quien también la ha producido mano a mano con Sheeran y PARISI.

"Afterglow" es el primer tema de su autoría que lanza desde que hace justo un año anunciase que se tomaba un descanso del trabajo y de las redes sociales para "viajar, escribir y leer".

Fue al término de su gira "Divide", lanzada en marzo de 2017 y con la que realizó 260 espectáculos en más de cincuenta países. "Prometo volver con música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo de lo que escribir", afirmaba entonces el músico de Suffolk.

Solo el pasado mes de septiembre rompió este aislamiemto público para anunciar junto a su esposa, Cherry Seaborn, el nacimiento de su primera hija, Lyra Antarctica.

Sheeran se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito comercial en todo el mundo desde la publicación de su primer disco, "+ (Plus)" (2011), al que siguieron "x (Multiply)" (2014), "÷ (Divide)" (2017) y el más reciente "No.6 Collaborations Project" (2019).

De hecho, solo por detrás de Adele, se subió al podio de los artistas musicales de mayor éxito comercial de la pasada década, según el portal Media Traffic, que recopila las listas de ventas oficiales de más de 30 países con respecto a los datos publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).