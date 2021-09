“La edad de la ira” buscará con su adaptación a TV ser un espejo de reflexión

Vitoria, 2 sep (EFE).- Ser un espejo en el que mirarse para, a través de los problemas de la adolescencia, señalar las carencias de la sociedad. El libro de Nando López “La edad de la ira” llegará a televisión con este objetivo, en una adaptación cuyo rodaje ya ha comenzado, según han señalado este jueves sus protagonistas.

“Es una manera de ponernos un espejo de la adolescencia que vivimos, de cómo nos hemos olvidado de lo duro que es tener 16 años y también busca que reflexionemos sobre si estamos atendiendo a esta generación y hasta qué punto la estamos cargando con nuestros prejuicios y estigmas, culpándolos de todo lo que no nos gusta de nuestra propia edad”, ha contado el escritor en un evento virtual, en el marco del FesTVal que se celebra estos días en Vitoria.

Según ha explicado la directora de ficción de Atresmedia, Montse García, la serie comenzó a rodarse este pasado lunes y constará de 4 capítulos de 50 minutos. Está previsto que el rodaje se prolongue durante siete semanas y tendrá lugar en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid.

“Queremos que la historia ayude a destapar muchas cosas que creemos que están superadas y por desgracia no lo están. Creemos que hemos vencido la homofobia, el racismo, la transfobia o el machismo y tenemos unas cifras de agresiones alarmantes que están viviendo un repunte brutal en todo el mundo y en nuestro país especialmente. Espero que esta serie ayude a arrojar luz sobre lugares que siguen a oscuras o donde preferimos no mirar porque hemos caído en una autocomplacencia que no nos beneficia”, ha añadido López, que está plenamente vinculado con el proyecto.

Los actores Manu Ríos ("Élite"), Amaia Aberasturi ("Akelarre"), Daniel Ibáñez ("Caminantes") y Carlos Alcaide ("El internado Las Cumbres"), que han estado presentes en el evento, serán los protagonistas de este viaje a la adolescencia y su “montaña rusa”, ha recordado Aberasturi.

“Ha sido un viaje, volver a la adolescencia, porque ya lo hemos pasado. Es un título que no puede ser mejor, porque es la edad donde sale la ira por sentirse incomprendido. Hay adolescentes que tienen problemas muy serios y hay otros que su gran problema, desde el punto de vista adulto, puede no parecer un problema gordo pero es que resulta que cuando uno mismo lo vive sí resulta un problema grande, y esto es muy característico de la adolescencia, que lo vivimos todo al cien”, ha añadido la actriz.

Los responsables de la adaptación televisiva de esta producción de Atresmedia TV, en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio) y Masficción, son Lucía Carballal ("Vis a vis") y Juanma Ruiz de Córdoba ("Vis a vis", "Águila roja").

La ficción arranca con el brutal asesinato de un hombre a manos de su hijo Marcos (Manu Ríos), un adolescente sin problemas aparentes. El incidente cae como un jarro de agua fría en el día a día de un instituto en donde alumnos y profesores se preguntan qué ha fallado para que un chico popular, casi perfecto, haya acabado cometiendo semejante crimen.

A lo largo de los episodios se conocerá más sobre este enigmático joven y su entorno, desde sus mejores amigos hasta su vida en el instituto, pasando por los duros acontecimientos familiares a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos meses.