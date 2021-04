Édgar Ramírez cambia la comedia de "Yes Day" por la acción de "Florida Man"

Los Ángeles (EE.UU.), 19 abr (EFE).- Édgar Ramírez extenderá su colaboración con Netflix y, tras la comedia familiar de "Yes Day" (2021), trabajará con el gigante digital en la serie de acción "Florida Man".

Netflix detalló este lunes en un comunicado que el venezolano será el protagonista de esta nueva serie, que contará entre sus productores con el actor Jason Bateman, quien ha triunfado con la plataforma de "streaming" en "Ozark".

Ramírez dará vida en "Florida Man" a un expolicía que se ve obligado a encontrar a la novia de un mafioso que ha huido.

Sin embargo, esta aparentemente sencilla misión en su estado natal de Florida acabará convertida en un gran enredo de secretos familiares y de decisiones de vida o muerte.

Donald Todd, que ha trabajado como productor y guionista en series como "This is Us", será el creador de "Florida Man".

Netflix comparó el tono de esta nuevo proyecto para la pequeña pantalla con el de thrillers como "Out of Sight" (1998), del cineasta Steven Soderbergh y con George Clooney y Jennifer López como protagonistas; o "Body Heat" (1981), con William Hurt y Kathleen Turner a las órdenes del director Lawrence Kasdan.

"Florida Man" tendrá ocho episodios de una hora de duración.

Consolidado como uno de los hispanos más cotizados en Hollywood en estos momentos, Ramírez presentó en marzo "Yes Day", una película de Netflix sobre un matrimonio que afrontaba un curioso y divertido experimento: durante 24 horas tendrían prohibido decir "no" a cualquier idea o propuesta de sus hijos.

El actor latino compartió escenas en esta comedia para todos los públicos con Jennifer Garner.

El año pasado, Ramírez estrenó la serie limitada (miniserie) "The Undoing", una lujosa apuesta de HBO que protagonizaron Nicole Kidman y Hugh Grant.

Por otro lado, Ramírez lanzará en julio la cinta "Jungle Cruise", una gran aventura de Disney en la que estará acompañado por Dwayne Johnson y Emily Blunt y que cuenta con la dirección del español Jaume Collet-Serra.