Más de 160 sellos editoriales españoles participarán en la Feria de Fráncfort

Más de 160 sellos editoriales y 28 agencias literarias españolas acudirán a la Feria Internacional del Libro de Fránkfort que dará comienzo mañana y permanecerá abierta hasta el próximo día 20.

La delegación española estará liderada por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que dispondrá de un expositor en el que participarán 36 editoriales e instituciones españolas, incluido el Instituto Cervantes, ha informado este martes en un comunicado la FGEE.

Otros 124 sellos editoriales estarán presentes con su propio expositor o dentro de los espacios reservados por sus grupos editoriales y distribuidores.

La Feria del Libro de Fráncfort es la principal cita mundial del sector editorial, punto de encuentro para la presentación de novedades y venta de derechos, entre otras relaciones comerciales.

Las empresas españolas acudirán con la vista puesta en la edición de 2021, año en el que España será el país invitado de honor.

Con este motivo, Acción Cultural Española, en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte y la FGEE, ha creado ayudas de apoyo a la traducción (al alemán, inglés, francés, neerlandés e italiano) para promover la difusión de obras literarias españolas por parte de editoriales extranjeras.

El jueves 17, se celebrará, en el espacio de la FGEE, un encuentro denominado "Have a look at Spain!" en el que el presidente de la Federación, Miguel Barrero, hará un análisis de las características económicas y culturales de la edición español.

El Instituto Cervantes tiene previsto realizar diversas actividades ese mismo día, entre ellas la conferencia del profesor Dieter Ingeschay "Antonio Machado und/in Deutschland" y una conversación entre Cristina Sánchez-Andrade y Anja Rüdiger.

Además, se inaugurará la exposición "Lorca. Perspectivas de una recepción global".

Las exportaciones del sector del libro español alcanzaron los 571,77 millones de euros en 2016, un 3,5% más que en 2015, según el Informe de Comercio Exterior que publica la Asociación de Cámaras del Libro de España.

A estas cifras hay que sumar la venta de derechos y servicios, que supusieron 75 millones y que muestran un crecimiento de 6,2% respecto a 2015.

Europa sigue siendo uno de los principales mercados del sector del libro español. Por países, el principal destino es Francia (182,05 millones de euros), seguido de Argentina (76,71 millones), México (62,40 millones) y Portugal (53,37 millones de euros).

En España, la industria editorial mueve anualmente más de 3.000 millones de euros y da empleo, directo e indirecto, a más de 30.000 personas.