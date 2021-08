Las editoriales recuperan obras literarias de Fernán Gómez en su centenario

Madrid, 25 ago (EFE).- Varias editoriales han recuperado textos y obras literarias de Fernando Fernán Gómez en el centenario de su nacimiento, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto, entre ellas dos piezas teatrales de las que el autor y actor solo había hecho una breve mención en alguno de sus ensayos.

"Por parte de madre" y "Estebanillo" son los títulos de estas obras incluidas en el volumen "Dos nuevas comedias y algo más", que la editorial Galaxia Gutenberg publicará el 22 de septiembre.

Dos piezas teatrales de las que, explica la editorial, sólo se tenía constancia "por alguna breve y escueta mención entre las miles de páginas escritas por el propio autor en su espléndida labor como ensayista".

El libro también incluye un proyecto para representaciones en Madrid durante el Mundial del 82, una fiesta de teatro titulada "Madrid, rompeolas de todas las Españas", que estaba adornada en su original con una serie de imágenes del propio Fernán Gómez.

Integra también el volumen una conferencia de 1999 prevista para la Filmoteca Española, en la que el artista vuelve a explorar la relación entre el cine y el teatro desde su experiencia como creador y trabajador en ambas disciplinas.

Cuatro textos que "conforman un conjunto esencial para profundizar en su dramaturgia e incluso para comprender mejor la vida y la obra del gran creador total, y en los que se encuentra "la mejor oralidad, el más fino humor y la más acertada ironía crítica" de Fernando Fernán Gómez, explica la editorial.

También Pepitas Editorial, junto a la Filmoteca Española, ha reeditado la primera novela que escribió el artista, "El vendedor de naranjas".

Escrita cuando Fernando Fernán Gómez ya era un actor y director popular, se trata de una comedia irónica y emotiva de tintes autobiográficos.

Es "una narración plagada de momentos brillantes que nos muestra los avatares -chanchullos, sinsabores, estafas y golferías varias- de la producción cinematográfica española. Es, a mayores, una luminosa muestra del ambiente y de las condiciones de vida de quienes trabajaban en la -todavía en pañales en los años cincuenta- industria del celuloide de nuestro país, apoyada en la leyenda de que los productores de cine español de la época eran empresarios valencianos de la naranja", explica la editorial.

"'El vendedor de naranjas' no se trató de una elección. En realidad, el ambiente del cine de aquella época no tenía más aspecto que ese, el cutre. El otro, el que podía ser un poco más esplendoroso, la verdad es que yo no lo conocí, pero creo que de haberlo conocido, sería igual de cutre que este", aseguró en una ocasión su autor, Fernando Fernán Gómez.

Y también la editorial Atrapasueños ha preparado, con motivo del centenario de su nacimiento, la reedición de la novela del artista y académico "La Puerta del Sol", que recoge la lucha de los anarquistas en el Madrid de la dictadura de Primo de Rivera a partir de una historia protagonizada por una mujer, Mariana Bravo, ambientada también en el mundo de la farándula y de los cómicos.

Según el editor de Atrapasueños Joaquín Recio, "de toda su producción de novelas es de las más elaboradas estilísticamente hablando".

Además, por sus contenidos, es una novela "muy cercana al corazón libertario de Fernando. Su enfermedad hizo suspender la adaptación cinematográfica, pero nos dejó una edición de un libro magnífico... para siempre", señala Recio.