EE.UU. vende un disco único de Wu-Tang Clan para cubrir una deuda de Martin Shkreli

Nueva York, 27 jul (EFE).- Las autoridades de EE.UU. anunciaron este martes la venta de un álbum único del grupo de rap Wu-Tang Clan -del que existe una sola copia y que era propiedad de Martin Shkreli- con el objetivo de cubrir las deudas del polémico exdirectivo farmacéutico tras haber sido condenado a pagar millones de dólares por fraude.

La Fiscalía General del Distrito Este de Nueva York, que dio a conocer la noticia en un comunicado, no desveló ni la identidad del comprador ni el precio pagado.

La Fiscalía sí dijo que con lo recaudado se salda la deuda que Shkreli aún tenía pendiente después de que se le ordenara en 2018 la entrega de más de 7,3 millones de dólares como parte de su castigo.

“Con la venta hoy de este álbum único, su pago está ahora completado”, señaló en la nota la fiscal en funciones Jacquelyn Kasulis.

El disco en cuestión es "Once Upon a Time in Shaolin", un trabajo desvelado en 2015 por Wu-Tang Clan y que se vendió al mejor postor, con el compromiso de que no podría publicarse comercialmente durante 88 años.

Así, la obra ha sido vista siempre más como una pieza de arte que como un álbum musical al uso y era uno de los bienes más valiosos que poseía Shkreli, que según algunos medios pagó 2 millones de dólares por él.

El inversor y exejecutivo fue condenado a 7 años de cárcel en 2018 por haber defraudado unos 11 millones de dólares a los inversores de su gestora de fondos, MSMB Capital, una firma que dirigía antes de involucrarse en el sector farmacéutico.

Shkreli se hizo conocido, sin embargo, por haber inflado los precios de varios medicamentos, incluido uno para enfermos de sida que pasó de costar 13,5 dólares a 750 cuando su empresa compró los derechos para fabricar el fármaco.

Tras su salto a la fama, el joven se dedicó además a lanzar en internet duros ataques a periodistas y otros críticos y por su excéntrico comportamiento, que incluyó ofrecer públicamente 5.000 dólares a quien le consiguiese un mechón del pelo de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Hijo de una familia de inmigrantes en Brooklyn, Shkreli creó su fondo de inversión en 2006 y, años más tarde, fue incluido en una lista de la revista Forbes de los inversores más destacados menores de 30 años.

En 2011 puso en marcha la empresa farmacéutica Retrophin, que luego abandonó para fundar la compañía Turing Pharmaceuticals, que fue con la que se dedicó a comprar derechos de fármacos para luego encarecerlos.