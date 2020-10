El agónico SOS de la indumentaria valenciana: o hay Fallas 2021 o es el final

Valencia, 5 oct (EFE).- La indumentaria valenciana está al borde de la quiebra tras un año "congelada" al quedarse sin fiestas por el coronavirus y, con talleres parados y tiendas vacías que sobreviven a duras penas, lanzan un agónico SOS: o hay Fallas en 2021 o es el final de un sector clave para una fiesta Patrimonio de la Humanidad.

Con ingresos que han caído hasta un 95 % "e incluso más", sin clientes ni encargos y con las máquinas paradas, reclaman que se agilicen las ayudas "prometidas" por el Ayuntamiento de Valencia y que se publique un calendario que garantice las Fallas de 2021. Su alternativa: movilizaciones simulando la muerte del sector.

Convocada por la nueva Asociación de Comercios de Indumentaria Valenciana, con más de 60 socios, una marcha silenciosa recorrerá este martes Valencia para visibilizar la muerte del sector: todos vestidos de negro y sus logos con crespones para exigir ayudas y transparencia y que les "digan que hay Fallas en 2021".

Así lo explica a EFE su presidenta, Irene Sancho, que en su radiografía del sector asegura que la crisis "es tres veces peor que la de 2008", con facturaciones que "han bajado respecto a 2019 un 95 %", y apunta que necesitan "un anuncio oficial de que habrá Fallas para motivar e ilusionar" porque "un segundo año así no se aguanta".

A su juicio, se puede hacer la Ofrenda "con restricciones" y que no se suspendan todas las Fallas como este año y así "crear ilusión y esperanza y que la gente se motive" porque, ha explicado, "si nos plantamos en marzo y nos dicen algo a quince días vista, lo tenemos todo perdido y una año más no aguantamos".

LA VISIÓN DEL GREMIO ARTESANO DE SASTRES Y MODISTAS

El Maestro Mayor del Gremio Artesano de Sastres y Modistas, Fran Tochena, explica a EFE que "aún no han quebrado pero la situación en la indumentaria es muy complicada porque no hay compras" y la mayoría "no tiene encargos".

"No se puede estar pagando sin ingresos ni movimientos. Está todo completamente parado y otro año así no se puede aguantar", sostiene; también detalla que todos los negocios en torno a las Fallas, como cancanes, mantillas, manteletas o trajes, "se irían al garete".

"Si no hay Fallas, es el final de muchos sectores, la quiebra de una fiesta por completo y no nos lo podemos permitir porque es Patrimonio de la Humanidad, es nuestra historia y nuestra cultura", defiende.

AMPARO FABRA, 40 AÑOS DE TRAYECTORIA: NECESITAMOS FALLAS

Amparo Fabra, una indumentarista con más de cuatro décadas de trayectoria, explica a EFE que tiene el taller paralizado y la tienda sin clientes, que en verano "solo" tuvo el encargo de un manto de virgen y un traje de comunión y que desde septiembre, no han confeccionado nada.

"Es muy grave la situación. Necesitamos que haya Fallas", asegura, y defiende que, aunque necesitan las ayudas económicas municipales que están pendientes, estas solo cubren una parte, por lo que aboga por medidas más sostenibles a largo plazo, como la exención del pago a la Seguridad Social porque de seguir pagando sin tener trabajo irán "a la quiebra".

SANTOS TEXTILES, MEDIO SIGLO VISTIENDO FALLERAS

Miriam Santos, responsable de Santos Textiles, con medio siglo dedicada a puntillas y mantillas que han lucido en numerosas ocasiones falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor, refrenda a EFE la visión de que 2020 ha sido un año "congelado" y ver "quién sobrevive" pero que "otro igual, no lo aguanta nadie".

No obstante, lanza un halo de esperanza porque asegura que se puede celebrar una Ofrenda con medidas de seguridad y distanciamiento y, "con el fervor y pasión que muestran los falleros", se ha mostrado convencida de que "esto se va a recuperar".