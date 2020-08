"El ala oeste de la Casa Blanca" volverá para animar el voto en EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ago (EFE).- "El ala oeste de la Casa Blanca" (1999-2006), una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión, reunirá a su elenco para un programa especial de la plataforma HBO Max en el que animará al voto en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Aaron Sorkin, el creador de "El ala oeste de la Casa Blanca", tomará las riendas del regreso de esta serie política en el que participarán los actores Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff y Bradley Whitford.

Bajo el título "Un especial de El ala oeste de la Casa Blanca en beneficio de When We All Vote", este especial presentará una versión teatralizada del episodio "Hartsfield's Landing" perteneciente a la tercera temporada de la serie.

"El equipo creativo y el reparto organizaron esta histórica producción para apoyar y concienciar sobre la vital misión de When We All Vote, una organización benéfica y no partidista copresidida por (la ex primera dama de EE.UU.) Michelle Obama y que fue fundada para aumentar la participación en cada elección en Estados Unidos", señala este martes HBO Max en un comunicado.

Está previsto que el especial se ruede en el Orpheum Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) a comienzos de octubre para que se pueda emitir poco antes de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 3 de noviembre.

Se espera que en "Un especial de El ala oeste de la Casa Blanca en beneficio de When We All Vote" haya algunas participaciones especiales de invitados como Michelle Obama.

"(El productor y director) Thomas Schlamme y yo estamos increíblemente emocionados de poder reunir al reparto de 'El ala oeste de la Casa Blanca' para esta lectura dramatizada y para apoyar a When We All Vote en sus esfuerzos para que todos nos involucremos en estas elecciones", ha dicho Sorkin.

Con siete aclamadas temporadas y 155 episodios, la multipremiada "El ala oeste de la Casa Blanca" ofrecía una mirada apasionada y cautivadora a la Casa Blanca y a la toma de decisiones en el país más poderoso del mundo.

Con el presidente Bartlet (Sheen) al frente, "El ala oeste de la Casa Blanca" contaba la historia de su audaz y entregado equipo, siempre enfrascado en diálogos brillantes y réplicas perfectas, que representaba, probablemente, no cómo es la política en la vida real sino cómo debería ser en un plano ideal.