El arriesgado y desconocido Japón de “Provoke” llega a Madrid

Madrid 22 jul (EFE).- Muchos artistas han retratado Japón, pero pocos como los fotógrafos de la órbita de Provoke, una arriesgada revista creada por un grupo de autores japoneses a finales de los 60 que no se fijan en gueisha ni templos sino que dieron voz a la crisis existencial que vivió el país tras la Segunda Guerra Mundial.

“La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke” llega al Círculo de Bellas Artes de Madrid -hasta el 25 de octubre- desde Valencia, como parte de Per Amor a l´Art de Bombas Gens, la colección más importante de fotografía japonesa de este periodo fuera de Japón.

A excepción de Daido Moriyama, que el año pasado recibió el Hasselblad -el Nobel de fotografía- y que ahora tienen una exposición en Barcelona, el resto de la docena de autores que integran la muestra, como Yutaka Takanashi o Takuma Nakahirason, son poco conocidos en España.

“La mirada de las cosas", que está integrado dentro de la programación de PHotoESPAÑA, cuenta con una selección de imágenes de los autores de Provoke, la revista que marcó a toda una generación de fotógrafos; de VIVO, un intento de emular a la Agencia Magnum en Japón, y de dos autoras japonesas del momento, Toyoko Tokiwa y Tamiko Nishimura.

Todos ellos definieron su arriesgado lenguaje con are-bure-boke (grano-barrido-desenfoque), una descripción cuyo resultado fueron imágenes desenfocadas, escenas borrosas que documentan las ciudades y hablan de la fotografía como un lenguaje alternativo para contar la compleja realidad que atravesaba el país.

“Este movimiento fotográfico acompañó al país en la construcción de su nueva realidad, compleja y marcada por la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial”, según Nuria Guitart, comisaria de la muestra junto a Vicente Todolí -exdirector de la Tate Modern-.

Los fotógrafos de VIVO y los artistas de Provoke reaccionaron con estas imágenes desenfocadas, urbanas y crípticas a la fotografía humanista y propagandística que imperó en los países occidentales y que idealizaban la sociedad surgida tras las dos guerras.

Las revueltas estudiantes, la gentrificación de las ciudades niponas, la ocupación estadounidense, las diferencias generacionales o los bajos fondos, son los lugares a los que estos fotógrafos dirigen su mirada de una forma arriesgada y completamente subjetiva.

“La fotografía para ellos no es una ventana sino un espejo. El relato no es importante, sí lo es la forma de fotografiar”, señala Guitart. Los autores de VIVO por ejemplo consideraban que sus imágenes no deben ir apoyadas en texto, la imagen es para ellos un elemento de comunicación por sí mismo.

Todos los autores de esta época concebían su trabajo en forma de fotolibros. Provoke se materializó en forma de revista y aunque solo tuvo tres números, sacudió los cimientos del lenguaje fotográfico, hasta nuestros días.