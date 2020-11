El Ayuntamiento de Madrid desaconseja tomar las uvas en la Puerta del Sol

Madrid, 12 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid desaconseja grandes concentraciones en Nochevieja como la de las uvas en la Puerta del Sol "por muy bien que pueda estar la situación", aunque ha señalado que el dispositivo se adaptará a lo que indiquen las autoridades sanitarias en ese momento.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo el miércoles en una entrevista en Onda Madrid que su recomendación es que "en la medida de lo posible" las uvas se tomen en casa en lugar de en la Puerta del Sol, aunque dependía de la situación que haya "en ese momento".

Preguntada por este tema en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha avanzado que, si bien el dispositivo se adaptará a lo que indiquen las autoridades sanitarias en ese momento , "las grandes concentraciones de personar, por muy bien que pueda estar la situación (...) no van a ser lo más recomendable".

El Ayuntamiento, que prevé encender el alumbrado en la última semana de noviembre, ha instalado grandes bandas de luces con los colores de la bandera española en cuatro zonas.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, ha ironizado al decir que no sabe si en el portal de Belén "había muchas banderas de un país u otro, más bien me parece que no".

Almeida se ha preguntado en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno "a quién le molesta que un símbolo que nos cobija a todos", como es a su juicio la bandera de España, sea protagonista en el alumbrado navideño de la capital, y ha defendido que ello responde a "la necesidad de unirnos".

"Lo que suena raro es que, precisamente en estas Navidades, con la situación que estamos atravesando (...) haya gente que se extrañe, sencillamente de que fortalezcamos todo aquello que nos une", ha declarado.

Junto a las banderas rojigualdas, la gran novedad de este año en el alumbrado navideño de Madrid es la menina gigante instalada en la plaza de Colón.

Se trata de una estructura de aluminio de 10 metros de altura, 7,5 de anchura y 5 de fondo, sobre la que se encenderán 37.720 lámparas led, y que también estará decorada con lentejuelas, bolas de color plata y diamantes de plástico translúcido.

El alumbrado navideño de Madrid, tal y como ha recordado Almeida, contará con un presupuesto prácticamente idéntico al del año pasado (3,17 millones de euros, por los 3,08 de 2019), e iluminará un total de 210 calles repartidas por los 21 distritos de la ciudad, con 30 nuevos emplazamientos.