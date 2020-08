El chileno Gepe se despide de la música independiente y celebra con Vicentico

México, 12 ago (EFE).- Tras 13 años de camino en la música como cantante independiente, el chileno Gepe sigue encaminando a su audiencia hacia lo que será su octavo disco de estudio pero esta vez con una discográfica trasnacional que le abrió las puertas a colaboraciones importantes.

Entre ellas Natalia Lafourcade, con quien hizo "Timidez", y la más reciente de todas, "Confío", un tema acompañado de Vicentico, líder de la famosa agrupación argentina Fabulosos Cadillacs.

"Estábamos grabando el año pasado y le contaba (al músico Cachorro López) que la canción tenía mucha influencia del rock-pop latino, bastante que ver con los Cadillacs (banda liderada por Vicentico) y se me ocurrió decirle a Cachorro que si contactaba a Vicentico", recuerda Gepe en entrevista con Efe.

Vicentico aceptó y al poco tiempo ambos músicos se encontraron en el estudio para grabar.

"Fue increíble, en general las colaboraciones no se dan presenciales, sino que graba cada quien en su país en su estudio y esta fue todo lo contrario, estuvimos juntos y hasta compartimos un mate", asegura.

Las grabaciones fluyeron bien y aunque el cantante chileno le dio a Vicentico la posibilidad de hacer los cambios que quisiera, el cantante respetó las ideas originales que Gepe tenía para ella.

"Le dije que tuviese la mayor libertad dado que él es la leyenda, tampoco le iba a estar imponiendo cosas y le dije que si él quería cambiar una palabra o alguna entonación de la letra lo hiciera, pero no cambió nada, lo hizo a su estilo pero respetando en un 100 % lo que ya estaba escrito", comenta.

Para él las colaboraciones hacen más interesantes y novedosas las canciones para el público que los sigue. Es, desde su punto de vista, más fructífero en todos los sentidos el poder hablar de los procesos creativos de dos artistas, aunque también tiene claro que no todo puede ser una colaboración.

"Yo diría que hay ciertas canciones que nacen para colaboración, yo siempre lo he sentido de esa manera. En general me imagino a la persona con la que quiero colaborar mientras escribo. No sé si Natalia Lafourcade hubiese funcionado bien en 'Confía' como funcionó en 'Timidez' o al revés, las canciones tienen esa naturaleza", dice.

Esta última colaboración es la que suma las seis canciones que ya se conocen del nuevo disco, que aún no cuenta ni con fecha de estreno ni con nombre pero que será el octavo de su discografía.

"Quedan de conocer un par de temas antes del último trimestre del año y dos canciones que tienen colaboración y un ritmo latino", explica el chileno, y añade que tiene una lista llena de nombres para el álbum entre los que tiene que apresurarse a decidir.

UN NUEVO CAMINO

Las colaboraciones con artistas de renombre y el trabajo con grandes productores son parte de uno de los cambios que ha vivido Gepe desde que hace seis meses se unió a la compañía Sony Music como artista fichado.

El respaldo de una trasnacional llega para él después de haber realizado siete discos como músico independiente y asegura que no hay limitación alguna en esa decisión a la hora de crear.

"Estoy viviendo qué es trabajar con una multinacional y hasta ahora ha sido súper reconfortante, me ha abierto las puertas trabajar con Cachorro López e incluso con Vicentico, el trato que hice con Sony fue mantener la libertad que he tenido durante toda mi carrera", asegura.

Finalmente, el cantante está convencido de que, a pesar de los malos tiempos que se viven a causa de la pandemia, le ha ido bien a la música y pronto espera regresar a los escenarios.

"Como que la gente tiene tiempo de escuchar música, igual los conciertos en línea no reemplazan lo presencial, pero sí te dan un alivio, tanto para los artistas y para el público", apunta.

