El confinamiento anima a "The Hole" a salir del agujero y campar a sus anchas

Madrid, 9 jul (EFE).- Hace nueve años Paco León, en asociación con las productoras Letsgo e Yllana, puso en pie un nuevo formato teatral, "The Hole", una mezcla de cabaré, teatro, terror y desnudos al que su éxito virtual durante el confinamiento le ha dado la nueva vida que disfrutará desde mañana al aire libre.

"Después de haber estado en los últimos siete años por toda España y países como Italia, Francia, Argentina y México decidimos parar pero durante el confinamiento subimos en streaming los espectáculos de la saga -"The Hole", "The Hole 2" y "The Hole Zero"- y nos hemos animado a recuperarlo", ha detallado en declaraciones a EFE Iñaki Fernández, máximo responsable de Letsgo.

"'Hay que estar en el agujero para salir del agujero'. Esa es la filosofía, la moraleja de nuestro espectáculo y se nos ocurrió durante el confinamiento que era un buen mensaje para difundir en nuestras redes haciendo un streaming con los números y su buena acogida es lo que nos ha traído hasta aquí", detalla.

Hablaron con el ayuntamiento para sumarse al plan de ayudas para reactivar la Cultura en la capital, Aplaude Madrid, y les ofrecieron la posibilidad de hacerlo en el espacio de Puerta del Ángel donde suele instalarse la carpa del Circo del Sol.

Aunque podían ocupar hasta 1.200 entradas han preferido restringir el aforo a 800 personas, que ocuparán mesas alrededor del escenario con el Palacio Real de fondo: "hacerlo al aire libre es un plus de seguridad y queremos dar un mensaje alentador porque vamos a salir del agujero", asegura.

Este "The Hole", que pone en marcha un equipo de 75 personas, es una "antología" de los tres espectáculos de la saga pero basado fundamentalmente en el primero, "que es el que más éxito ha tenido".

"Hablamos con los artistas del show original y casi todos estaban disponibles y con ganas así que... nos tiramos a la piscina. Estamos muy contentos porque Puerta del Ángel es un lugar mágico, idílico, a la luz de las estrellas", describe sobre el espectáculo, que ahora coproducen con Productores de Sonrisas.

Los artistas que serán en esta ocasión los "emsi" (mc), es decir, los "maestros de ceremonias", son Álex O'Dogherty, Cristina Medina y Manu Badenes, que se alternarán en el papel. Paco León no ha podido sumarse en esta ocasión por sus compromisos, según Fernández.

Han renovado todos los textos del show para estar "muy próximos" a la actualidad, por lo que no faltarán las referencias a la pandemia, y en las dos horas aproximadamente que dura se sucederán cerca de 20 actuaciones de circo y variedades.

"Es un auténtico cabaré, que habla de toda la actualidad, usando la sátira y la comedia y haciendo risas sobre la situación que estamos viviendo pero sin pasarnos ni ser vulgares o soeces", precisa.

Seguirá habiendo "interacciones" de los artistas con el público, pero se han inventado "cosas divertidas", que no quiere detallar para preservar la sorpresa para que el público, que puede estar sin mascarilla si así lo desea durante el espectáculo, "esté y se sienta seguro".

Los espectadores dispondrán de un servicio de camareros durante el espectáculo a los que se podrán pedir consumiciones a través de un código "bidi" y todo estará "perfectamente envasado".

Harán una función diaria de martes a domingo a las 22:00 horas hasta el 6 de septiembre pero si el público "responde", "y parece que sí a juzgar por lo bien que va la venta de entradas", y el tiempo es "amable", podrían estar varias semanas más.