"El cuento de la criada" y "The Crown", entre las nominadas al Emmy a mejor drama

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul. (EFE).- "El cuento de la criada" y "The Crown" competirán por el Emmy a la mejor serie dramática, una categoría en la que también fueron nominadas "Killing Eve", "The Mandalorian", "Better Call Saul", "Ozark", "Stranger Things" y "Sucession", anunció hoy la Academia de la Televisión en EE.UU.