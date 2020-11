"El encuentro" en vivo de Alizzz y Amaia en un escaparate de Barcelona

Madrid, 11 nov. (EFE).- Alizzz y Amaia Romero, dos de los valores más consistentes del nuevo pop español unidos por la canción "El encuentro", son los protagonistas a partir de este miércoles de un curioso ciclo musical llamado "Gallery" que ofrecerá actuaciones a pie de calle.

Grabado hace unas semanas en un escaparate de Barcelona, se trata de la primera vez que ambos artistas ofrecen una actuación en vivo para interpretar el citado tema, que acumula cerca de 1,9 millones de reproducciones en unas pocas semanas.

"Tenía un grupo de canciones sólidas y pensé que molaría colaborar con gente; se dio la casualidad de que ella me pegaba en el 90 por ciento de ellas y elegí la que más me gustaba", ha contado a Efe este productor y compositor catalán, de nombre real Cristian Quirante.

Aunque el suyo es aún un rostro anónimo, no lo es su nombre gracias a su buen toque al dar forma a otros temas de estrellas como Becky G, Paloma Mami, Aitana y, sobre todo, C. Tangana (incluido el reciente "Tú me dejaste de querer", que ha batido récords).

"Siempre he tenido la inquietud artística de estar en la frontera entre la vanguardia o el nicho y lo mainstream, de demostrar que eso puede cundir no solo comercialmente, sino resultar además gratificante y sexy", ha señalado este abanderado de la renovación que la música popular ha emprendido en el último lustro en España.

Junto a Amaia y sus "sensaciones" terminó de moldear la letra de "El encuentro", que se finiquitó al cien por cien el día de la grabación, mientras que con Bereber, responsables del videoclip, eligió como escenario para los dos protagonistas la famosa "ruta del bakalao".

"Queríamos algo emocionante, que te tocara el corazón, pero que pudieses llorar un poco, con algo de suciedad también. En la ruta del bakalao se juntaban el hedonismo y el amor con cosas que podían doler algo más y, aparte de la música, que me gusta mucho, siempre me ha interesado mucho la idea del ocio como algo central en la vida", ha explicado Alizzz.

El tema, que va creciendo progresivamente en popularidad, podría tener continuidad en diciembre o enero con otra de las composiciones que ha estado trabajando en solitario y que podría tener la forma de disco personal, en compañía de colaboradores fieles como el fotógrafo Rafa Castells.

"Tengo canciones como para un disco, pero aún no tengo clara la forma de todo eso, solo que no quiero sacar singles infinitamente. Creo que el proyecto se entenderá mejor todo junto, pero ahora me parece interesante sacar un poco la patita", ha dicho Alizzz.

Hasta entonces, sus seguidores pueden disfrutar de su actuación con Amaia en la nueva plataforma "Gallery", que nace de la mano de la agencia creativa Folch y la productora White Horse y que aspira a ser un cruce entre el videoclip y el directo, con diferentes artistas y géneros musicales.

Las primeras sesiones de esta serie han sido grabadas en el Window Gallery de Acid House Barcelona y las siguientes podrían tener lugar en diferentes partes del mundo. "Pasaban pocas personas, pero las que lo hacían flipaban", ha constatado Alizzz.