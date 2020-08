El Festival de S.Sebastián estrenará la serie de Luca Guadagnino para HBO-SKY

San Sebastián, 24 ago (EFE).- El Festival de Cine de San Sebastián acogerá el estreno mundial de "We Are Who We Are", una serie de ocho episodios dirigida por Luca Guadagnino para HBO-SKY que se programará íntegramente, en su forma cinematográfica de 7 horas y 50 minutos, en la Sección Oficial, dentro de las proyecciones especiales.

Por primera vez, el director nominado al Óscar Luca Guadagnino lleva su estilo cinematográfico único a la televisión con este proyecto, que explora la amistad, el primer amor y la identidad a través de dos adolescentes que viven en una base militar estadounidense en Italia, ha anunciado el Zinemaldia en un comunicado.

Escrita por Paolo Giordano y Francesca Manieri junto al propio Guadagnino, la serie sumerge al público en la euforia y la angustia de ser adolescente.

"La historia podría suceder en cualquier parte del mundo, pero ocurre en esta pequeña porción de América en Italia", relatan sus responsables.

El director del festival donostiarra, José Luis Rebordinos, ha dicho que es un "lujo" contar con el estreno mundial de "We Are Who We Are" que, según ha señalado, supone una "hermosa oda a la libertad e individualidad de las personas, particularmente de la juventud".

"En su primera incursión en las series para plataformas, Guadagnino consigue crear un universo único en el que conviven personajes memorables que buscan encontrarse a sí mismos, forjar una identidad propia y encontrar su lugar en un mundo en el que se sienten desubicados", ha explicado Rebordinos, al tiempo que ha puesto de relieve que la serie está "virtuosamente narrada, filmada e interpretada".

La trayectoria como escritor, director y productor de Luca Guadagnino (Palermo, 1971) incluye títulos como "Io sono amore / I Am Love" (Yo soy el amor, 2009), "A Bigger Splash" (Cegados por el sol, 2015), y "Call Me By Your Name (2017)", seleccionado en la sección Perlak del Festival y nominado al Óscar a la mejor película y a otros tres premios de la Academia de Hollywood.

Además, en el próximo Festival de Venecia, Guadagnino estrenará el cortometraje "Fiori, fiori, fiori!", que rodó durante el confinamiento, y el documental "Salvatore-Shoemaker of Dreams", sobre el diseñador y zapatero Salvatore Ferragamo.

En el reparto de "We Are Who We Are" figuran Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

La serie fue uno de los dos únicos proyectos seleccionados para la Quincena de Realizadores de Cannes, cuya 52 edición no pudo celebrarse debido a la pandemia de COVID-19.