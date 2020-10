El filme "Possessor", de Brandon Cronenberg, Mejor Película de Sitges

Sitges (Barcelona), 17 oct (EFE).- La película del canadiense Brandon Cronenberg, hijo de David Cronenberg, "Possessor" se ha alzado este sábado con los premios a Mejor Película y Mejor Dirección del Festival Internacional de Cine de Fantástico de Sitges, según ha informado el jurado en rueda de prensa.

Brandon Cronenberg ha ganado dos de los galardones más importantes del Festival con un filme de suspense criminal ambientado en un mundo distópico en el que un empresario utiliza implantes cerebrales para crear mercenarios asesinos.

El hijo de David Cronenberg "ha cogido lo mejor de su padre y está elevándolo", ha dicho el miembro del jurado Víctor García, que ha calificado el filme de "original, perturbador, inquietante y muy de Sitges".

"Me encanta que Cronenberg no se corte en el uso de recursos de violencia explícita", ha añadido el miembro del jurado Borja Crespo, quien también ha halagado "la voz propia" del largometraje francés "La nuée", que ha conseguido dos premios en la Sección Oficial del Festival: Premio Especial del Jurado y Mejor Interpretación Femenina para Suliane Brahim.

Otro filme que el jurado ha querido destacar ha sido "Mandibules", que se ha llevado el Premio al Mejor Actor ex aequo para Grégoire Ludig y David Marsais, los dos protagonistas de esta comedia, cuya frase "¡toro, toro!" se ha convertido en el himno que el público corea al inicio de las proyecciones, en esta atípica edición del festival que finaliza mañana.

"Nos hemos emocionado mucho -ha reconocido el miembro del jurado David Matamoros- viendo al público tan entregado en las salas, a pesar de las circunstancias".

El director del Festival, Ángel Sala, también se ha referido a las "circunstancias difíciles" que han rodeado el certamen debido a las limitaciones a las que obliga la pandemia, pero ha querido destacar el lado positivo y ha asegurado que "el equipo ha aprendido mucho" y el festival 'online', que se ha celebrado de forma paralela al presencial, ha funcionado muy bien y ha recaudado 44.000 euros.

Las dos películas españolas de la Sección Oficial premiadas han sido "La Vampira de Barcelona", de Lluís Danés, que se ha llevado el Premio del Público, y "Baby", de Juanma Bajo Ulloa, que ha visto reconocida su banda sonora.

El jurado no ha dado ningún premio a "La Vampira de Barcelona" porque "no llamó demasiado la atención", según Borja Crespo, que ha añadido que "dicen que el público siempre tiene razón, aunque yo no estoy de acuerdo".

La película "Comrade Drakulich" ha obtenido el Premio al Mejor Guión y "Mosquito State" a los Mejores Efectos Especiales, en un palmarés en el que el jurado ha dado un premio especial a la directora Natalie Erika James por su "destacable debut" con la película "Relic", que "da a conocer a una cineasta con voz propia de largo recorrido".

"The dark and the wicked" se ha alzado con dos premios (Mejor Fotografía y una mención especial para la actriz Marin Ireland), mientras que el Premio de la Crítica ha sido para "Teddy" y el del Jurado del Carnet Jove a "She dies tomorrow".

En la sección Nuevas Visiones, los principales reconocimientos han recaído en "My heart can't beat unless you tell it to", de Jonathan Cuartas, "El elemento enigmático", de Alejandro Fadel, y "Los que vuelven", de la argentina Laura Casabé.

El Festival también tiene en su palmarés un premio a la mejor película latinoamericana vista en Sitges, que este año ha recaído en la también argentina "Marea alta", de Verónica Chen.

En cuanto a nacionalidades se refiera, el jurado ha destacado "la calidad de las películas del este de Europa, que está viviendo un resurgimiento del cine fantástico que dará mucho de que hablar".