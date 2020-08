El grupo editorial PRH publicará en español éxitos de la plataforma Wattpad

Madrid, 27 ago (EFE).- La plataforma online de narrativa Wattpad, que conecta en el mundo a una comunidad de 80 millones de lectores y escritores, se ha unido a Penguin Random House Grupo Editorial para desembarcar en España y otros países de habla hispana con la publicación de algunos de sus éxitos con el sello Wattpad.

La comunidad en español de Wattpad, donde los usuarios escriben, leen y opinan sobre los textos de otros, es la segunda más grande en la plataforma. Cuenta con más de 11 millones de usuarios en todos los países de habla hispana, que pasan en ella más de 1.100 millones de minutos cada mes leyendo sus más de 37 millones de historias en este idioma.

El grupo editorial explica este jueves que el comienzo de una de las colecciones "más importantes" supone una apuesta "imprescindible" para los lectores el próximo otoño.

La directora literaria de Infantil, Juvenil & Cómic en Penguin Random House Grupo Editorial, Gemma Xiol, destaca que Wattpad "es la comunidad literaria digital más potente del mundo" y que esta alianza permite tener acceso a "una fuerte cantera de nuevas voces en lengua española".

Así, el 17 de septiembre, el nuevo sello publicará los dos primeros títulos, "Perfectos mentirosos" y S"he is one of the boys" (con 38 y 46 millones de lecturas en la plataforma respectivamente). Y en noviembre saldrán "Mi estúpido niñero" y "Perfectos mentirosos (Libro 2)".

Wattpad conecta lectores y escritores y aprovecha la información que intercambian sus usuarios para identificar las tendencias, voces y contenidos que son el futuro de la publicación.

De esta plataforma han salido éxitos de autores como la española Mercedes Ron, que ha vendido más de 100 mil ejemplares de su saga "Culpables".

Hasta la fecha, casi mil historias de Wattpad se han convertido en libros, programas de televisión y películas.