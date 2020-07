El inicio de los "no Sanfermines" se plasmó en 2.500 noticias en el mundo

Pamplona, 15 jul (EFE).- El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado que la capital navarra ha superado con "matrícula de honor" los llamados "no Sanfermines", cuyos dos primeros días, el 6 y el 7 de julio, se plasmaron en casi 2.500 noticias entre medios digitales internacionales y prensa escrita nacional, autonómica y local.

La crónica de esos dos días superó en España las 6 horas acumuladas en contenidos audiovisuales, tanto de informativos como de programas en las cadenas de radio y televisión, ha informado el alcalde de Pamplona en conferencia de prensa.

El "no-inicio" de las fiestas, ha apuntado, se convirtió en un referente informativo que fue recogido por las principales agencias internacionales de noticias, como Reuters, ANSA, Efe o Associated Press, y que se reprodujo en las cabeceras online de medios como The Guardian, The NY Times o USA Today.

Del total de noticias digitales publicadas en el mundo (excluida España) un 71 % lo fueron en el ámbito anglosajón, según las conclusiones preliminares de un estudio encargado a la empresa especializada Seguimedia.

Una cuarta parte de los medios digitales online internacionales llevaron los "no Sanfermines" a sus portadas y páginas de inicio, en las que se ha plasmado la normalidad y ausencia de incidentes en esas fechas.

La Policía Municipal de Pamplona puso en marcha un dispositivo especial, en el que también participaron Policía Foral y Policía Nacional, para los días 6 y 7 centrado principalmente en el control de aforos.

La Plaza Consistorial quedó cerrada al tránsito peatonal a partir de las 11,40 horas ya que se alcanzó el aforo máximo, llegando a las 480 personas en su interior. Sin embargo, con un aforo máximo de 3.600 personas, la Plaza del Castillo registró una entrada de 925 personas.

Además, se incidió en el cumplimiento de aforos dentro de los establecimientos de hostelería y únicamente un local situado en la calle San Gregorio fue denunciado por sobrepasar el aforo máximo ya que en su interior se contabilizaron 197 personas cuando las permitidas eran 101.

Por otra parte, en los bares de Pamplona se recogieron 22 toneladas de vidrio, cuando en 2019, por ejemplo, se llegó a las 150.

"Tenemos motivos más que sobrados para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad", ha ducho Maya, quien ha apuntado que en Pamplona hay algunos rebrotes de coronavirus, pero los datos "son comparables a los de otras ciudades".

El alcalde ha reconocido que en el Ayuntamiento estaban "muy preocupados" por la posible aglomeración de personas el 6 de julio, pero "Pamplona ha respondido con nota a este reto y es para estar orgullosos de nuestra querida ciudad".