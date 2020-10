El Museo Naval reabre sus puertas para mostrar la historia de la Armada

Madrid, 14 oct (EFE).- Tras dos años de cierre, el Museo Naval reabre al público este sábado renovado estructural y museográficamente y lo hace con una nueva propuesta: un recorrido por la historia militar de la Armada desde la Edad Media hasta nuestros días con contenidos más accesibles y didácticos.

En la presentación a los medios este miércoles, el Almirante Marcial Gamboa, director del Museo Naval ha señalado que "la nueva exposición permanente mantiene un discurso cronológico que propone un recorrido a través de la historia naval de una manera equilibrada, en la que se resaltarán tanto las victorias como las derrotas de la Armada".

"La pretensión de la institución es trasladar al visitante hasta el contexto contemporáneo, para que conozca las misiones internacionales que lleva el ejército en la actualidad y no solo quedarse en hechos del pasado", ha agregado.

Entre las 3.000 piezas que se encuentras expuestas, la nueva exposición -cuya inauguración oficial tendrá lugar el próximo viernes- incorpora elementos de cartografía y mejoras en la tecnología para "conservar sus importantes fondos", como la Carta de Juan de la Cosa donde se perfiló por primera vez la costa americana, que se encuentra en una vitrina central hecha a propósito para esta joya.

Sin embargo, y como ha señalado esta mañana el escritor Arturo Pérez-Reverte vía Twitter, la obra del pintor Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964) "El último combate del Glorioso" – cuadro que muestra la última batalla del navío que tras cuatro asaltos en los que salió victorioso, perdió el quinto contra varias fragatas británicas en 1947- no estará presente en esta nueva exhibición.

Según ha confirmado el Almirante Juan Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y Cultura Naval, efectivamente el cuadro no estará en la muestra, ya que "pasará a formar parte de exposiciones itinerantes" y no en "un despacho oscuro", como señalaba el escritor en la red social.

"La razón de que el cuadro no pertenezca a la exposición no es artística, sino por un lado diplomática y por otra didáctica -argumenta el Almirante-. Como parte de la reestructuración del museo queremos incorporar también obras en las que se muestre no solo las derrotas de la Armada (como había antes) sino también los hitos de victoria que son mucho a lo largo de los siglos", declara.

Por esta razón, Rodríguez Garat afirma que Glorioso sí aparecerá representado en algunas obras de la exposición, pero no concretamente la que fue su última batalla. Asimismo, ha animado a los jóvenes artistas a representar en obras otros episodios históricos de la Armada.

El Museo Naval, inaugurado en 1843 en el Palacio de Consejos de Madrid, fue creado para dar testimonio de esos hechos históricos que tan importantes fueron para nuestro país.

El continuo incremento de sus colecciones obligó a cambiar de sede en varias ocasiones hasta su traslado definitivo, en 1932, al actual Cuartel General de la Armada, el entonces Ministerio de Marina.

Ahora, tras más de 20 años sin renovarse, el museo vuelve a flote de una nueva manera en la que, aparte de la creación de un nuevo acceso y una reforma estructural de las salas, han revisado el discurso haciéndolo más didáctico y adaptándose a los nuevos tiempos y necesidades de los museos del siglo XXI.