El musical "Jagged Little Pill" encabeza la carrera por unos peculiares Tony

Nueva York, 15 oct (EFE).- El musical "Jagged Little Pill", inspirado en el exitoso álbum de mismo nombre de Alanis Morissette, es el que más nominaciones ha acumulado a los premios de teatro Tony, al optar a 15 de estos galardones en una temporada fuertemente marcada por la pandemia y por el cierre prolongado de Broadway.

Entre la quincena de estatuillas que se podría llevar "Jagged Little Pill" se encuentra una de las más codiciadas, la de mejor musical, además de mejor actriz protagonista en un musical, gracias a la actuación de Elizabeth Stanley, y mejor dirección de un musical, para Diane Paulus.

También ha recibido nominaciones al mejor guión (Diablo Cody), la mejor coreografía (Sidi Larbi Cherkaoui), mejor actor de reparto de un musical (Derek Kleena) y mejor actriz de reparto de un musical, al que optan tanto Kathryn Gallagher como Celia Rose Gooding.

Muy de cerca le sigue "Moulin Rouge!: The Musical", con 14 menciones, también en la categoría de mejor musical, mejor guión (John Logan), mejor actriz protagonista de un musical (Karen Olivo) y mejor actor de un musical, una categoría en la que sólo se ha nominado a Aaron Tveit.

Aunque Tveit no cuenta con competencia, las normas de los Tony establecen que no se lleva el premio automáticamente, sino que deberá recibir más de un 60 por ciento de votos positivos para ello.

"Tina Turner: The Musical" tampoco se ha quedado corta, con 12 nominaciones, entre ellas a mejor musical y mejor actriz protagonista de un musical (Adrienne Warren).

Mientras, "Slave Play" es la obra de teatro que más menciones acumula, con otra docena de ellas, seguida por "The Inheritance", con 11 nominaciones, y "A Soldier's Play", ya a cierta distancia con 7.

Las nominaciones fueron presentadas en una corta intervención por el actor James Monroe Iglehart, ganador de un Tony en 2014 por su papel en "Aladín", que fue retransmitida a través de YouTube, un formato muy distinto al que suele llevar a cabo la organización de estos premios como consecuencia de la pandemia.

Los nombramientos llegan más de cinco meses tarde, puesto que cada año se suelen anunciar en mayo, pero el duro golpe propiciado por el coronavirus al mundo del teatro y la incertidumbre que se ha creado en este sector han desembocado en este importante retraso.

De hecho, aun no se tiene una fecha concreta para la entrega de premios, que honran las obras y musicales que se producen en los 41 teatros de Broadway que se aglomeran alrededor del céntrico Times Square de Nueva York, y por el momento sólo se ha anunciado que tendrán lugar en diciembre.

Este año, y dado que Broadway tuvo que cerrar sus puertas el pasado 12 de marzo a consecuencia de la pandemia, sólo pueden optar a los premios Tony un total de 18 producciones, alrededor de la mitad de las que lo han hecho en los últimos años.

Entre ellas, cuatro nuevos musicales, diez obras de teatro nuevas, y cuatro reestrenos de obras, puesto que sólo se han estrenado esas obras desde finales de abril, cuando se inicia oficialmente una nueva temporada de Broadway, hasta que tuvieron que cerrar los teatros.

Por ello, en esta 74 edición de los premios Tony, la categoría de reeestreno de musicales ha quedado eliminada.

Entre las caras conocidas de las nominaciones de este año están Jake Gyllenhaal, por su papel protagonista en la obra "Sea Wall/A Life", Tom Hiddleston, por su actuación en "Betrayal", y Blair Underwood, por "A Soldier's Play".

También destaca la nominación de Audra McDonald por su papel protagonista en la obra "Frankie and Johnny in the Clair de Lune", una actriz que ha dedicado la mayoría de su carrera a Broadway y la intérprete que mayor número de premios Tony ostenta, al haber acumulado seis de ellos.

El anuncio de las nominaciones de los Tony, que entregan las organizaciones American Theater Wing y la Broadway League, se produce menos de una semana después de que se anunciara que Broadway se veía forzado a extender el cierre de sus teatros hasta el 30 de mayo, lo que supone que, por el momento, habrán permanecido inactivos durante más de un año.