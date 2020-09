El primer filme de Randall Emmett traslada su rodaje de Puerto Rico a California por la COVID-19

San Juan, 14 sep (EFE).- La película "Midnight in the Switchgrass", el debut como director del productor Randall Emmett ("The Irishman"), continuará su filmación en California (EE.UU.), tras interrumpirse en Puerto Rico por varios casos de COVID-19, confirmó este lunes a Efe una fuente del sector.

El principal ejecutivo de la productora local The Pimienta Film Company, Luillo Ruiz, explicó que esta decisión se tomó luego de que en julio pasado, cuando se reanudó el rodaje en la isla tras detenerse en marzo, dos miembros del equipo de producción estaban contagiados con el virus.

"Para nosotros es triste perder el final de esta filmación contra otra jurisdicción, al igual que muchas otras producciones interesadas en venir a filmar con nosotros", afirmó Ruiz.

Entre los actores que participan en la película se encuentran Bruce Willis, Megan Fox, Emile Hirsch, Lukas Haas, Tyler Jon Olson, Machine Gun Kelly, entre otros.

"Ya habíamos filmado una semana en marzo y nos faltaba una semana más. Ya llevábamos más del 50 por ciento de filmación, cuando tuvimos que detener todo", detalló Ruiz, quien indicó que San Juan y Dorado fueron los municipios donde se rodó la película.

En julio, según explicó Ruiz, se creó un estricto protocolo que rebasaba las recomendaciones del Gobierno local y que exigía para la reactivación del rodaje, entre otras cosas, que todo el personal se hiciera pruebas moleculares antes de iniciar labores.

No obstante, específicamente el 20 de julio, Ruiz anunció que dos personas del equipo que viajó desde Estados Unidos arrojaron positivo a dichas pruebas.

"Estas dos personas viajaron con evidencia de sus resultados negativos hechos en laboratorios en Estados Unidos. En cumplimiento con el protocolo de la producción, las pruebas se les repitieron antes de comenzar a trabajar", detalló Ruiz.

"Entendemos que el contagio no se dio en la isla, puesto que los miembros del equipo llevaban solo tres días en Puerto Rico, donde estuvieron siguiendo todas las medidas de protección que les impone la producción", agregó.

"Midnight in the Switchgrass" marcó el debut de Randall Emmett como director.

Emmett es ya un veterano productor, asociado a Emmett Furla Oasis Films (EFO Films), que ha producido junto a su socio George Furla más de 100 películas, incluida "The Irishman", nominada a diez premios Óscar.

Sin embargo, en esta ocasión Emmett se aventura por primera vez en el rol de director con este "thriller" que narra la historia de unos agentes federales que se lanzan a investigar varios casos de asesinatos de mujeres sin resolver.

La película cuenta con un presupuesto que supera los 15 millones de dólares y será estelarizado por Fox y Willis en conjunto con Hirsch, quien formó parte del reparto de la también nominada al Óscar "Once Upon a Time in Hollywood", dirigida por Quentin Tarantino.

Ruiz, sin embargo, lamentó que la pandemia afecte directamente la industria del cine en Puerto Rico, debido a que no hay seguros que cubran las contingencias relacionadas con el COVID-19, costos añadidos por las medidas de prevención y seguridad, la contratación de personal especializado en epidemiología y desinfección, y la extensión de los periodos de filmación.

"Nos hemos tomado esto muy en serio, con gran responsabilidad cívica y patronal y es por ello que decidimos posponer el rodaje", concluyó Ruiz.