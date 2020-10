El Regional mexicano, de "placer culpable" a género reconocido en el mundo

México, 23 oct (EFE).- La música regional mexicana siempre ha pertenecido al pueblo pero por muchos años se ha percibido como un "placer culpable", algo que cada día está sucediendo menos ya que, como considera el periodista musical y editor de Spotify México Uriel Waizel, "todos nos sabemos una de Cristian Nodal y una de Banda MS".

"La música regional mexicana siempre está ahí para toda la familia. Aunque haya gente que no lo reconozca y diga que es gusto culposo, a la mera hora cuando ya se bailaron en una fiesta las canciones que están de moda, 'nos quitamos la máscara' y entramos a la raíz profunda de México, donde todos nos sabemos una de Critian Nodal o una de Banda MS", dice el experto en una entrevista con Efe.

Y es que el regional mexicano es un nexo entre generaciones que no para de crecer en número de oyentes y de subgéneros, que reflejan que este estilo forma parte de la vida diaria de muchas personas en México y en todo el mundo.

Aun así, hay sectores de la sociedad que no reconocen estos sonidos como parte del "mainstream", no le hacen lugar, o no ven su relevancia, algo que el editor principal de la compañía en México asocia con una historia de la música impuesta.

"Yo crecí con una televisión mexicana que tiró hacia una cultura de figuras de la canción, grupos infantiles, un poco de rock. Una cultura muy totémica que decía lo que era aceptable, un discurso nacional de este México que tiende a ser aspiracional y que ve lateralmente la cultura de las provincias", explica.

Según él, ese discurso se volvió solido y se convirtió en "la verdad", mientras que el regional existía -desde hace dos siglos- y crecía, recordando la multiculturalidad del país, que asumió como propios los violines europeos o la polca que llegó de Alemania al norte de México, entre muchos otros elementos.

Las cifras hablan por si solas en canciones que se volvieron icónicas: "Adiós amor" de Cristian Nodal cuenta con 993 millones de visualizaciones en Youtube y "Jefe de jefes" de Los Tigres del Norte cuenta con 100 millones, entre muchos otros éxitos del género.

"En México son igual de conocidos Cristian Nodal y Bad Bunny", sentencia.

UN CRECIMIENTO EVIDENTE

Y la industria musical ya se está dando cuenta desde hace algunos años: las discográficas buscan firmar con artistas de ayer y de hoy del regional mexicano y los premios internacionales ya cuentan con categorías que premian este tipo de música.

Es necesario saber, dice el experto, que el regional engloba muchos géneros como la banda, el mariachi o el sierreño, algo que Spotify condensó en "La Reina", una lista de reproducción en la que buscaron colocar las joyas de la corona, tanto éxitos actuales como clásicos, para así crear un lugar de reunión y dar valor al género.

"Nos dimos cuenta de que nos hacía falta una pieza central y que la industria y el público la notara. Por muchas razones la llamamos 'La Reina' y la veo como pieza central. Y empiezan los artistas y la industria a reconocerla como un lugar en el que quieren estar, un lugar que consolida los éxitos del regional", detalla Waizel.

Sobre el regional en la actualidad, el experto declara que están saliendo cada día grandes talentos jóvenes que diversifican el género a través de sus nuevos contextos, mezclados con grandes clásicos que escucharon desde pequeños.

Como es el caso de Natanael Cano, que representa los corridos tumbados, un fenómeno que ocurre en la frontera con Estados Unidos, "donde se refleja que las calles del norte de México y del sur de EE.UU. hablan el mismo lenguaje".

O también Ángela Aguilar, que a sus 17 años ya participó en los Latin Grammy cantando "La Llorona" y hace honor a toda una estirpe familiar adentrada en el regional.

Todos ellos crean nuevas propuestas que acercan a la juventud a los sonidos del pueblo mexicano y ponen en alto la música regional mexicana logrando que muchos jóvenes se acerquen a los clásicos a través de su música.

Además, renuevan el lenguaje y la temática -que en algunos casos pecan de representar lo antiguo y obsoleto- algo que Spotify trata de reforzar y reflejar en sus selecciones musicales.

Para el editor, esta lista es muy relevante porque condensa el esfuerzo que la compañía está poniendo en dar valor a la música regional mexicana y en general a todos los sonidos del país.

Próximamente planean crear álbumes de huapangos, son veracruzano, música prehispánica o danzones, buscando que Spotify México pueda funcionar como catálogo fiel a la realidad de la música del país y que el oyente puede conocerla "de la A a la Z".