El Supremo de EE.UU. niega el recurso por supuesto plagio de "Stairway to Heaven"

San Francisco (EEUU), 5 oct. (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este lunes que no admite a trámite el recurso que los demandantes habían presentado después de que una corte inferior no les diese la razón en su acusación de plagio de la canción “Stairway to Heaven”, del grupo británico Led Zeppelin.

La decisión de la máxima corte de EE.UU. pone fin así a un periplo judicial que se ha alargado durante seis años y reafirma el fallo emitido en marzo por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que determinó que la banda de rock no plagió su mítica composición de 1971.

Desde hace años, a Led Zeppelin se le acusaba de que la famosa introducción de guitarra de "Stairway to Heaven" fue copiada directamente de la canción instrumental "Taurus", creada por la banda Spirit en 1968.

A lo largo de todos estos años de disputas judiciales, los abogados de Led Zeppelin siempre han defendido que los demandantes no lograron mostrar pruebas sobre la supuesta copia ilícita del tema y argumentaron, entre otros aspectos, que no han conseguido demostrar que Led Zeppelin escuchara "Taurus" antes de escribir su mítica canción.

Lo cierto es que Spirit y Led Zeppelin tocaron juntos en varias ocasiones a finales de los años 1960 y según los representantes legales de Spirit, el guitarrista Jimmy Page de Led Zeppelin pidió que les enseñaran los acordes iniciales de "Taurus".

El caso llegó por primera vez a la Justicia estadounidense en 2014, con una querella presentada por los abogados de Spirit ante un tribunal de Los Ángeles, y la primera resolución se dio dos años más tarde, en 2016, cuando un jurado decidió de forma unánime a favor del grupo inglés.

Los miembros del jurado interpretaron que el parecido entre ambas canciones se limitaba "a una escala cromática descendiente de tonos" muy popular en el mundo de la música, por lo que no podía ser susceptible de protección de derechos de autor.

Los demandantes recurrieron entonces a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que por nueve votos a favor y dos en contra también determinó que no se trataba de un plagio.