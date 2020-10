El Voll-Damm Festival de Jazz se retransmitirá en línea desde Nueva York

Barcelona, 22 oct (EFE).- La 52 edición del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona comienza este viernes, y lo hace con conciertos en línea retransmitidos desde los clubs de Nueva York, Smalls y The Village Vanguard, adaptándose así a la situación sanitaria actual.

El festival pretende homenajear a la capital mundial del jazz, representada por dos de los clubes más importantes del mundo, altamente afectados por el cierre debido a la crisis de la pandemia.

La propietaria del Village Vanguard, Deborah Gordon, ha señalado que “es un gran honor formar parte de la programación del festival de jazz de Barcelona”, y que el club, que en febrero celebró su 85 aniversario y en marzo tuvo que cerrar, espera que los aficionados de Barcelona se unan a ellos para escuchar la mejor música.

Por su parte, el propietario del Smalls, el pianista Spike Wilner, declara que echa de menos “lo que solía ser un universo del jazz sin fronteras”, y que están “felices" de saber que sus conciertos se pueden ver en todos sitios.

Ravi Coltrane, Marcus Gilmore y The Bad Plus son los primeros protagonistas que pasarán por The Village Vanguard, mientras que Rick Germanson, Veronica Swift y David Gibson estarán presentes este fin de semana en el Smalls.