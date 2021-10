Elvira Lindo: “Me sorprende haya políticos que digan barbaridades en Twitter”

Magaluf (Mallorca), 3 oct (EFE).- “Me sorprende que haya políticos que digan barbaridades en Twitter”, ha asegurado la escritora Elvira Lindo sobre la exposición de opiniones en medios, redes sociales y la facilidad “increíble” que hay para hacer daño con cartas anónimas en el buzón.

Lindo y su pareja, el escritor Antonio Muñoz Molina, son dos de los invitados a la primera edición del Festival Literatura Expandida, que este domingo llega a su fin en Magaluf después de tres jornadas de charlas literarias, poesía y música en directo.

Durante una entrevista a cargo de la periodista Rosa Campomar en la azotea del INNsIDE by Meliá Calviá Beach, acto que ha colgado el cartel de “entradas agotadas", Lindo ha abogado por “hacer un esfuerzo” y evitar entrar “en este circo” cada vez que se opina respecto a un asunto.

La articulista de “El País” ha acusado a los miembros “de todo el arco político” de “enfangar el ambiente” y entrar en la gresca nacional, un debate que, a su parecer, no es serio y que tiene que ver con que los políticos tuiteen: “Eso debería estar prohibido. No nos interesa lo que opinan a las once de la noche”.

Lindo también se ha referido a las personas “con cargos importantes en los periódicos”, a los que pide que tengan “un mínimo de respeto a su oficio” y eviten entrar en la gresca política.

“Vamos a dejar que este tipo de gente se pelee y se tire de los pelos y que, los que tenemos un poco de responsabilidad, no entremos en este juego”, ha añadido.

También ha insistido en que hay que decir lo que se piensa y “asumir que se vive en un país muy polarizado”, y ha defendido que, desde la máxima educación y el respeto, cada semana ha dicho en sus artículos lo que pensaba sin necesidad de “suavizar las cosas”.

Sobre su libro “A corazón abierto”, publicado la primera semana de confinamiento estricto en España a causa de la pandemia, la novelista ha comentado que hay que distinguir entre el pudor y el exhibicionismo, dos conceptos “que chocan”.

En opinión de Lindo, hay una tendencia muy exhibicionista “que se da en los medios de comunicación como la televisión y que también ha llegado a la literatura”, si bien ha remarcado que “no siempre cuanto más trágico es mejor”.

La escritora ha recordado episodios del confinamiento obligatorio que vivió con su familia en su piso de Madrid, unos momentos “extraños” y cotidianos que Muñoz Molina ha conseguido plasmar en su nuevo libro, “Volver a dónde”, una obra que describe la vuelta a la realidad tras el aislamiento.

"Ser opaco es horrible, eso es para gente que pertenece al mundo de las estrellas", ha dicho Lindo, que aplaude la profesión que comparte con su pareja y que, a su parecer, permite a los lectores conocerlos sin que se sientan invadidos.