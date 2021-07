Elvis Costello adapta al español "This Year's Model" con un all-star hispano

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Elvis Costello anunció este jueves "Spanish Model", una versión en español de su emblemático disco "This Year's Model" (1978) para la que ha contado con un conjunto estelar de músicos hispanos.

Juanes, Fito Páez, Jorge Drexler, Luis Fonsi, Cami, Draco Rosa, Francisca Valenzuela, Sebastián Yatra, Luis Humberto Navejas (de Enjambre), Gian Marco, Nicole Zignago, Jesse & Joy, La Marisoul (de La Santa Cecilia), Morat, Nina Díaz, Pablo López, Raquel Sofía, Fuego y Vega son los artistas que ha fichado Costello para esta adaptación al español de uno de sus trabajos más importantes.

Así, Juanes se hizo cargo de la canción "Pump It Up", que se presentó hoy como primer adelanto de "Spanish Model".

El disco también incluye a Fito Páez con "Radio, Radio", a Cami al frente de "This Year's Girl" (ahora "La chica de hoy") o a Luis Fonsi abordando "You Belong to Me" (con el nombre "Tú eres para mí").

"Parte de la diversión de este proyecto es su naturaleza inesperada", dijo Costello en un comunicado.

"Aunque creo que la gente de mi público que ha estado prestando atención ya está bastante acostumbrada a las sorpresas", bromeó.

Aunque la idea original de "Spanish Model" fue de Costello, el otro gran responsable de "Spanish Model" es Sebastián Krys, famoso y prestigioso productor que ha trabajado con multitud de figuras latinas y que es un frecuente colaborador del británico.

"Spanish Model", que se pondrá a la venta el próximo 10 de septiembre, conserva la música original del álbum que Costello firmó junto a The Attractions.

Pero sobre esa base, Krys ha hecho mezclas nuevas y ha incorporado las voces de los artistas latinos que se han sumado a este proyecto.

Krys opinó que la barrera del idioma fue un problema para que Costello entrara con más fuerza en la comunidad hispana.

"El 'feedback' (de artistas hispanos) que escuché más a menudo era: 'Me encanta. Ojalá supiera lo que está diciendo'. 'Spanish Model' es una oportunidad para enganchar a una parte del mundo a este gran disco y, a través de estas voces, sacar esas ideas. Líricamente, 'This Year's Model' sigue siendo relevante hoy: lo que las canciones tienen que decir y cómo lo dicen", desarrolló.

En este sentido, Costello reflexionó sobre los temas que articulan "This Year's Model".

"Este disco trata sobre el deseo y cómo se relaciona con el amor, la moda y la mirada masculina hacia las mujeres y el control, especialmente en el control político sobre todos nosotros", agregó.

"No creo que haya nada con lo que alguien en otro idioma no se hubiera encontrado. Algunas de las letras pueden ser un poco oscuras porque utilizo modismos peculiares en inglés, pero constantemente me enamoro de los discos en otros idiomas en los que ni siquiera sé una o dos palabras de cortesía. A lo que respondes es a la humanidad, al orgullo, al dolor, a la celebración", apuntó.

Krys trabajó con Elsten Torres y Ximena Muñoz para adaptar al español estas canciones, unas traducciones que recibieron el aplauso de los artistas implicados.

De esta forma, Luis Fonsi dijo que su "Tú eres para mí" sonó natural y tenía la misma energía que "You Belong to Me", mientras que La Marisoul afirmó que "Detonantes" ("Little Triggers" originalmente) tuvo "una traducción hermosa.