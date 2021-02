"Emily in Paris", entre las series de comedia nominadas en Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 3 feb (EFE).- "Emily in Paris", "The Flight Attendant", "Schitt’s Creek", "The Great" y "Ted Lasso" competirán el próximo 28 de febrero por el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical, anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).