La 1 emitirá el arranque de la gira de "Operación Triunfo" en Barcelona

La 1 emitirá el próximo miércoles, 18 de abril, el concierto con el que arrancó la gira de "Operación Triunfo 2017", celebrado el pasado 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 17.000 personas.

Según informa RTVE en una nota, los espectadores podrán volver a ver a los 16 concursantes de la academia de OT y rememorar las actuaciones del programa producido por Televisión Española en colaboración con Gestmusic.

En el escenario, se pudieron escuchar temas como "Camina", "La revolución sexual" o "I'm still standing", con la que abrieron el recital y, además, podrán revivir en directo temas como "Shake it out", en la voz de Amaia, o "Issues", de Aitana, entre las 36 canciones que están sonando durante el tour en forma de interpretaciones solistas, duetos o grupales.

El concierto, que dura tres horas, forma parte de una gira que les llevará a Madrid en un concierto solidario (29 de junio) y, en los próximos meses, recorrerán nueve ciudades españolas más, como Las Palmas de Gran Canaria (29 de mayo), Málaga (1 de junio) y Sevilla (2 de junio).