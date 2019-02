Las emociones se apoderan del CaixaForum Barcelona hasta el mes de mayo

La alegría, el miedo, la euforia, la pena son algunas de las emociones que sirven de hilo conductor de la exposición "Poéticas de la emoción", que hasta el próximo mes de mayo se apoderará del CaixaForum Barcelona, con obras que dialogan entre sí de artistas como Joan Miró, Bill Viola o Pipilotti Rist.

El objetivo del proyecto expositivo, comisariado por Érika Goyarrola, es resaltar la "capacidad de conmover" del arte contemporáneo frente a las posiciones que "lo sitúan en un terreno más racional o preeminentemente político".

La directora de Exposiciones de la Fundación Bancaria "la Caixa", Isabel Salgado, ha reconocido que también se quiere "conectar con un público general a través de las emociones", con un total de 44 obras, que cubren más de 700 años de la historia del arte.

La mayoría de los lienzos y piezas expositivas provienen del fondo del centro, pero las hay prestadas por una quincena de instituciones, desde el MNAC, la Fundación Miró o el MACBA, a Es Baluard-Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, la Colección Corporativa Iberdrola o el Museo Nacional de Escultura.

Érika Goyarrola ha defendido que si durante años se decía de las emociones que quedaban relegadas a "las mujeres, los niños y los bárbaros", con "una connotación negativa", ahora se argumenta que "son un mecanismo añadido a la razón, que nos permite tomar decisiones, algo biológico, parte fundamental de nuestra existencia".

La exposición, dividida en tres ámbitos, pintados con tres colores diferentes (rojo, gris y amarillo), incide al principio en la "emoción del sujeto", mientras que en el segundo ámbito se presentan piezas en las que la emoción se expresa de "forma metafórica".

Al final del recorrido, se analiza "la forma en la que el arte se apropia de la emoción que vertebra el campo social".

Nada más entrar en la primera sala, llama la atención la contraposición de la obra "Plañideros", una tabla del gótico castellano, de autor anónimo y de hacia 1295, con "The Silent Sea" (El mar silencioso), del videoartista contemporáneo Bill Viola.

Asimismo, comparten espacio "Fragmento de Calvario", una talla anónima de 1460-1480, y "Descendimiento de la cruz", del siglo XVI.

Más adelante, lo que se contrapone es la imagen "Funeral en Kosovo", del fotógrafo Enric Folgosa Martí, protagonizado por los gestos de dolor y tristeza de las mujeres albanesas, dispuestas alrededor de un cuerpo sin vida de un combatiente del Ejército de Liberación de Kosovo, y una figura de "La Piedad", de Ramón Padró Pijoan, de hacia 1850.

El artista Bas Jan Ader llorando de forma desconsolada en "I'm Too Sad to Tell You" es otro protagonista de la muestra, igual que "Extrañeza, desprecio, dolor y un largo etc", de Esther Ferrer, quien interpreta "un amplio abanico de expresiones faciales".

El embelesamiento, la atracción por lo sublime, es otro sentimiento reflejado en esta exposición, en una sala de paredes grises en las que dialogan desde las pequeñas fotografías de Francesca Woodman en edificios vacíos y semiabandonados, a un gran lienzo de Joaquim Mir sobre los acantilados de Mallorca, que le abducían, mientras Perejaume cuestiona en "Paisatge 17" la relación hombre-naturaleza.

El existencialista Manolo Millares con su "Homúnculo" ocupa una sala en la que se muestran, además, las fotografías de Gina Pane, con "Action Psyché", que reflejan una acción de 1974 en la que la artista, utilizando el cuerpo como soporte artístico, se cortaba diferentes partes del cuerpo con una cuchilla.

Al final de la exposición, el lienzo de Joan Miró "Mayo 1968" traslada ante el público las formas y la energía de las protestas de los estudiantes y los trabajadores franceses de mayo de 1968, y, enfrente, hay una escultura del mismo artista, "Bailarina", una figura que remite a la celebración.

Las fotografías de Colita en la misma sala tienen que ver con la protesta o con la profundidad del flamenco.

Carla Andrade, Julio González, Darío de Regoyos, Shirin Neshat, Esteban Jordán, Günther Förg y Jeremy Deller son otros artistas representados en la exposición.