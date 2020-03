"enCOHENtros", música, danza y un congreso en recuerdo de Leonard Cohen

Oviedo acogerá entre el 14 de marzo y el 17 de abril un conjunto de actividades denominado "enCOHENtros" que incluirá un congreso internacional, conciertos, danza, cine, una exposición y varias conferencias en torno a la figura del poeta y músico canadiense Leonard Cohen, fallecido en 2016.

El ciclo ha sido organizado por la cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo, creada en 2014 gracias a la donación que el músico realizó a la institución académica de los 50.000 euros con que estaba dotado el premio Príncipe de Asturias de las Letras como agradecimiento al público español, y dedicada a difundir su legado e impulsar la creatividad de los jóvenes en el campo de la música y de la poesía.

"enCOHENtros" incluirá en su programación un congreso sobre Cohen y la canción de autor titulado "Oprimidos por las formas de la belleza", que se celebrará del 15 al 17 de abril, y que contará con la presencia de la comisaria académica y directora de los archivos de Leonard Cohen y profesora de la Universidad de Sherbrooke (Canadá), Alexandra Pleshoyano.

El congreso incluirá una exposición, "Cohenversaciones" en el Paraninfo de la Universidad con material audiovisual sobre Cohen en España y, en particular, sobre su viaje a Asturias en 2011 para recibir el galardón de las Letras y la proyección de dos documentales, "Bird on a wire", de Tony Palmer, y "Auterretrato", de Gaizka Urresti, en colaboración con la Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo.

La programación incluye además una colaboración con el Festival de Danza de Oviedo que permitirá contemplar "Dance me/Musique de Leonard Cohen", del Jazz Ballet de Montreal, una espectáculo "trepidante y lleno de imaginación que da nueva luz" a la música de Cohen, según el crítico musical Cosme Marina.

Asimismo, se llevará a cabo una sesión denominada "#cohenbinados", una degustación de cócteles para maridarlos con la música de Cohen y de otros autores a través de las historias y conexiones entre las bebidas y las canciones como es el caso del combinado "All down the line", que toma el nombre de una canción de los Rolling Stones, o el "Red Needle", ideado por el propio músico canandiense.

La música será protagonista de estos "enCOHENtros" con un primer recital en el Teatro Filarmónica de Oviedo a cargo de intérpretes como Pablo Moro, Rita Ojanguren, Pablo und Destruktion, Héctor Tuya, Delagua, Toli Morilla y Cristina Gestido, un recital que aspira a tener continuidad como punto de encuentro de músicos que se mueven en el ámbito de la canción de autor.

La relación entre Cohen y Federico García Lorca protagonizará la conferencia del catedrático de la Universidad de Salamanca, Javier San José, titulada "Donde juegan tu boca y los ecos. Lorca y Cohen. A thousand reviews", a la que seguirá un recital poético-musical "Un viaje solo de ida" a cargo de Edu Jerez y José Miguel Arias.

El ciclo incluye además la presentación de "Flamencohen", una producción dirigida por Alberto Manzano, biógrafo del autor de "hallelujah" y traductor de su obra al castellano que pretende homenajear a los artistas flamencos que han grabado versiones del autor canadiense como Enrique Morente, Mayte Martín, Duqende, Son de la Frontera, Pasión Vega, Silvia Pérez Cruz, Sandra Carrasco o Rocío Sepúlveda.