"Encanto": El musical de Disney sobre Colombia se estrenará en 2021

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic. (EFE).- Colombia será el escenario de "Encanto", la próxima película animada de Disney, un musical con canciones en español e inglés compuestas por Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway "Hamilton".

Los estudios de animación de Disney anunciaron por sorpresa, y durante una presentación para inversores, el estreno de esta cinta, la número 60 de su historia, que llegará a los cines en otoño de 2021 y cuya producción se ha mantenido bajo estricto secreto.

Byron Howard ("Bolt") y Jared Bush ("Zootopia") han dirigido el guion escrito por la cineasta y actriz cubano-estadounidense Charise Castro Smith.

Hasta ahora solo se conocía que Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, estaba trabajando junto a Disney para componer la música de una cinta animada sin más detalles.

"Estoy colaborando con la gente de 'Zootopia' y con Jared Bush, que escribió 'Moana' conmigo. Sucede en Colombia, en Latinoamérica. Eso es todo lo que puedo decir antes de que Bob Iger (presidente ejecutivo de Disney) se presente en mi casa", avanzó el músico y actor este verano en una entrevista.

Menos de medio año después, Disney reveló las primeras imágenes de la película en un avance de apenas 30 segundos de duración en el que se ve una casa de estilo colonial repleta de flores y naturaleza, con música animada de fondo.

Mientras el estudio no ha desvelado el argumento del musical, algunos foros especializados en Disney indican que su protagonista será Mariana, una adolescente de una familia mágica que no encuentra sus propios poderes.

Otros nombres de personajes serían Juana, Inés, Lidia, Fernando y Carlos.

La idea de crear una película con una princesa o heroína latina se llevaba barajando desde hace años en la factoría de Mickey Mouse, especialmente después de que el propio Miranda comenzara a colaborar en otros proyectos.

APUESTA POR LOS CINES

Por el momento, y en vista de las previsiones por la pandemia del coronavirus, "Encanto" se proyectará en las salas de cines, defendidas por Disney como una parte "fundamental" de su negocio.

Antes del filme con alma latina se estrenará "Raya and the Last Dragon" en marzo de 2021 con una estrategia similar a la de "Mulan": En cines y a la vez en la plataforma de Disney+, previo pago de una tasa extra.