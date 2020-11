"#Encrucijada", serie de Cruz Roja, una nueva forma de dar voz al voluntariado

Madrid, 17 nov (EFE).- Con el objetivo de reconocer y fomentar el voluntariado nace "#Encrucijada", una innovadora campaña en formato serie de televisión, creada por Cruz Roja y protagonizada por actores como Jaime Blanch, Ruth Díaz y Emilio Buale, que se estrenará tanto en la web de Cruz Roja como en Movistar+ el 23 de noviembre.

Cuatro historias reales sirven de inspiración para la creación de esta serie de cuatro capítulos de corta duración, creada por Cruz Roja y producida por The Mediapro Studio, que este martes se ha presentado en rueda de prensa virtual y ha contado con la presencia tanto del equipo técnico de la serie como de voluntarios y miembros de Cruz Roja.

La serie cuenta con guion de Pablo Lara y dirección de Borja Crespo y en su reparto principal se encuentran nombres como Jaime Blanch, Emilio Buale, Lucía Caraballo, César Mateo, María de Nati y Ruth Díaz, quien ha estado presente en la rueda de prensa.

"Me apetecía colaborar en algo así. No me leí ni el guion, dije que sí directamente", ha comentado la actriz, "Es muy necesario que utilicemos nuestros personajes para poder divulgar este tipo de labores humanitarias".

El objetivo de esta iniciativa, como han explicado Belén Viloria, directora de Marca y de Comunicación de Cruz Roja, y Moisés Benítez, director de Voluntariado Cruz Roja, es poder "presentar quienes son y cómo son los voluntarios": "Queríamos mostrar la verdadera cara del voluntario, lo que realmente hacen y no tanto la cara estereotipada que se ofrece o se ve desde fuera", ha indicado Benítez.

Asimismo la idea de hacer una serie, según cuenta Viloria, surgió "antes de la pandemia" y, sin embargo, se tuvo que poner en marcha cuando Cruz Roja empezaba a desarrollar el plan de acción "Cruz Roja Responde", en el momento en el que la pandemia ya "se había instalado en nuestras vidas".

Hablar de historia reales, con tanta intensidad y tanta emoción y en capítulos tan breves ha sido un "gran reto" como guionista, según ha contado Lara: "Intentar dar forma a una idea real, porque hablamos de Cruz Roja, hablamos de historias que pueden pasar cada día, ha sido lo más difícil. Era un gran reto porque había que contarlo en poco tiempo y lo difícil era reflejar la humanidad".

Rodada en "pocos días" en agosto, con "un equipo pequeño y con la máxima seguridad", como ha explicado Borja Crespo, la serie se estrenará tanto en la web de Cruz Roja como en #0 de Movistar+ el 23 de noviembre y estará disponible en castellano con subtítulos en catalán, euskera y en gallego.