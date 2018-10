"A very english scandal", con Hugh Grant, se estrena hoy en Amazon Video

Con Stephen Frears detrás de la cámara y Hugh Grant y Ben Whishaw como protagonistas, Amazon Prime Video estrena hoy en España "A very english scandal", un drama en tres actos que cuenta la historia real del primer político británico procesado por intento de homicidio.

La miniserie de la BBC se basa en el libro de John Preston "A very english scandal: sex, lies and a murder plot at the heart of the establishment".

Grant se pone en la piel de Jeremy Thorpe, líder del Partido Liberal a finales de la década de los 60, que fue acusado y juzgado por conspirar para asesinar a Norman Scott (Whishaw), un joven modelo con el que había mantenido una relación.

El reparto cuenta también con Alex Jennings como Peter Bessell, compañero parlamentario y amigo de Thorpe, Patricia Hodge como su madre, Ursula Thorpe y Alice Orr-Ewing como su esposa, Caroline Thorpe.