Enyedi asegura que dirige largos porque el primero fue "experiencia exótica"

Sevilla, 5 nov (EFE).- La directora húngara Ildikó Enyedi, que este viernes recibe el Premio Honorífico del Festival de Sevilla, ha asegurado que decidió dirigir largometrajes tras su primera experiencia en este campo, My 20th Century (1989), lo que ha definido como “una experiencia exótica”.

El Festival de Sevilla convoca el cine europeo más arriesgado y valiente

Saber más

En conferencia de prensa en el festival sevillano, donde presentará su última película, ‘La historia de mi mujer’, que se estrenará el 6 de noviembre en el Teatro Lope de Vega de la capital andaluza, Enyedi ha destacado la dificultad a la que se enfrenta ella como cineasta para afrontar determinados proyectos, incluso con ejemplos propios.

"Escribes un guion, tienes que esperar un año, esperar financiación, pasan cuatro años, me gusta mucho el proyecto pero no puedo hacerlo o a lo mejor ahora no es el momento, de modo que me vuelvo a sentar, vuelvo a escribir, y lo mismo pasa, de forma que cada día estás en tensión haciendo un esfuerzo ingente para salir adelante y no pasa nada”, ha definido su experiencia.

Sin embargo, cuando se soltó y se relajó, dejó de sentirse "desesperada" y empezaron a pasarle "las cosas”, por lo que ha sostenido: “No tienes que esforzarte en la vida, sino ser socio de lo que pasa y al final tienes la recompensa”.

De esta forma, afrontó el guion de ‘La historia de mi mujer’, basada en una obra clave de la literatura húngara del siglo XX, y la más laureada de su autor, el novelista, poeta y dramaturgo Milán Füst, del que ha dicho que ha sido uno de los grandes referentes artísticos de su vida, aunque, inicialmente, no estaba por la labor de hacer cine a partir de adaptar un libro.

‘La historia de mi mujer’ es un drama romántico que protagonizan Léa Seydoux, Gijs Naber y Louis Garrel, el relato del romance entre un capitán de barco y una misteriosa mujer.

Ya en 2018, el Festival de Sevilla le dedicó a Enyedi una retrospectiva como tributo a su extensa filmografía, que arrancó con The Mole (1987), un primer largometraje que deriva de su etapa más experimental en el Béla Balázs Studio, el único estudio independiente de cine en la Europa del Este antes de la caída del Muro.

Antes de este debut, Enyedi había formado parte del colectivo artístico underground Indigo, cultivando el arte conceptual y la performance.

Poco después, ganaría la Cámara de Oro en el Festival de Cannes con My 20th Century (1989), y siguió viajando a festivales y ganando premios con Magic Hunter (1994), Tamás and Juli (1997) y Simon Magus (1999).

Luego, entró en un largo periodo sin dirigir más largometrajes, en el que cayeron varios proyectos en los que había trabajado, y durante el cual apenas firmó una pieza del proyecto cinematográfico Európából Európába (De Europa a Europa), que celebraba la entrada de Hungría en la Unión Europea, y adaptó para HBO la versión húngara de la serie En terapia.

Profesora de la Facultad de Teatro y Cine de Budapest desde finales de los años 80, Enyedi tardó 18 años en volver a dirigir un largo: En cuerpo y alma (2017) se llevó el Oso de Oro y el premio FIPRESCI en Berlín.

Un regreso que ahora amplía con la película que el Festival de Sevilla estrena en nuestro país, La historia de mi mujer, que tuvo su estreno mundial en la Sección Oficial del Festival de Cannes.