Eric Clapton participa en el nuevo álbum del músico brasileño Daniel Santiago

Río de Janeiro, 12 mar (EFE).- El guitarrista, cantante y compositor Eric Clapton participará en la nueva producción del músico brasileño Daniel Santiago. Los característicos acordes del británico estarán en el sencillo "Open World", lanzado este viernes por el sello Heartcore Records.

La canción, que mezcla el rock con el funk y con ritmos y sonidos propios de Brasil, forma parte de "Song of tomorrow", el quinto álbum del guitarrista y compositor brasileño, que será lanzado en abril.

"Open World" fue compuesta por Santiago con letra en inglés, escrita por Alasdair Bouch, Michaela Bóková y Fernando Anitelli, y producida por Kurt Rosenwinkel, propietario del sello Heartcore Records.

Inspirado en el rock y en el funk -donde confluyen ritmos como el soul, el blues y el jazz-, el artista complementó la canción con sonidos propios de Brasil, especialmente del denominado 'Clube da esquina', un innovador movimiento musical de los años 60 del que fueron parte reconocidos músicos como Milton Nascimento y Wagner Tiso.

Clapton, considerado por la revista Rolling Stones como el segundo mejor guitarrista del mundo, y reconocido internacionalmente por éxitos como "Layla", "Tears in heaven" y Change the world", deja su sello personal en la canción de Santiago pese a que su participación es corta y no sobrepasa los 40 segundos.

"Open World" ya pude escucharse en las principales plataformas musicales y el álbum completo, "Song for Tomorrow", del sello Heartcore Records, estará disponible como vinilo y digitalmente, y será lanzado el próximo 9 de abril.