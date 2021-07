Eric Prydz, Nathy Peluso, Folamour y Kiddy Smile se suman al Sónar 2022

Barcelona, 15 jul (EFE).- Los artistas Eric Prydz, Nathy Peluso, Folamour, Reinier Zonneveld, Helena Hauff, Kiddy Smile, Avalon Emerson, Tiga y Hudson Mohawke son algunos de los 27 nuevos artistas que actuarán en el Sónar Barcelona 2022, que tendrá lugar del 16 al 18 de junio en sus recintos habituales de Fira Montjuïc y Fira Gran Via de Barcelona.

Según ha informado el festival este jueves en un comunicado, en la edición de 2022 el Sónar Barcelona busca aumentar su apuesta por la diversidad y la transgresión de géneros con la incorporación de la DJ brasileña ANNA, el proyecto Scotch Rolex, el "hard techno" de Herrensauna, la artista Venus X, Conducta, Critical Soundsystem o el "future grime" de Manara, entre otros.

Estos nuevos artistas se suman a un cartel ya anunciado, que contará con nombres como The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Morad, The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Princess Nokia, Channel Tres, Serpentwithfeet, Joy Orbison o Ms Nina.

Además, tras la fecha ya anunciada del Sónar Estambul, que tendrá lugar el 2 de octubre de 2021, los organizadores del festival han anunciado que la próxima cita internacional del festival será en la ciudad portuguesa de Lisboa con la edición Sónar Lisboa del 8 al 10 de abril de 2022.

Después de más de 70 ediciones en 36 ciudades de todo el mundo, Lisboa será la protagonista con un programa musical y audiovisual, en formato de día y noche distribuido por cinco espacios de la ciudad.