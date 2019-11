La última carta escrita por Antonio Machado expuesta por primera vez

El borrador de la que se considera última carta que escribió Antonio Machado pocos días antes de morir en la localidad francesa de Collioure se muestra por primera vez en el Instituto Cervantes de Madrid dentro de la exposición con fondos de los hermanos Machado que se inaugura este jueves.

"Los Machado. Fondos de la colección Fundación Unicaja" llega al Instituto Cervantes después de que se inaugurara en Sevilla, con cerca de 150 piezas del legado documental machadiano adquirido a los herederos de la familia, con manuscritos, dibujos, fotografías esculturas, cartas y hasta el bastón de Antonio Machado.

El texto manuscrito que se expone por primera vez es el borrador de una carta de Antonio Machado al auto asturiano Luis Álvarez Santullano:

"Querido Santullano: No he podido contestar antes a su carta del 15 porque a mis ya viejos achaques ha venido a sumarse un funesto catarro bronquial que -aunque mejorado- me tiene bastante fastidiado", aseguraba el escritor en esta carta escrita desde el exilio en Collioure, donde falleció el 22 de febrero de 1939.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, han inaugurado la muestra que expone por primera vez juntos el primero y el último de los textos de Machado conservados y conocidos hasta la fecha.

Porque, además del borrador de esa carta, se puede contemplar la misiva que el poeta sevillano dirigió con 17 años a su padre cuando este se encontraba en Puerto Rico.

La que escribió en Collioure es respuesta a una carta de Santullano que recibió el 15 de febrero, un borrador que redactó en el reverso de una misiva, en papel de color azul, de Robert Payne.

En ella, Antonio Machado señala: "de acuerdo con sus atinadísimas observaciones. En efecto, creo como usted que el asunto de la URSS de momento quizás debe ser aplazado y, sobre todo, si se puede resistir aquí el tiempo que tarde en (levantarse) vislumbrarse un porvenir".

Estos documentos forman parte de la colección de la Fundación Unicaja que, según ha recordado Medel, adquirió en 2003 en subasta pública un primer lote compuesto por 770 ejemplares documentales.

En 2018 se hizo con el resto del archivo machadiano que tenía la familia, un conjunto de 4.570 páginas, más fotografías y documentos civiles, de los que la exposición ofrece una selección.

Se trata de un recorrido por la vida de los hermanos Machado, una exposición "viva" que podrá visitarse en Madrid hasta el próximo 9 de febrero, para viajar posteriormente a París, ha indicado el director del Instituto Cervantes.

La Caja de las Letras de esta institución, antigua cámara acorazada del banco que albergó la actual sede del Cervantes y en el que reconocidos autores depositan sus legados, acoge desde hoy "el Buzón de los Machado" en la caja número 1.722.

Una caja en la que García Montero ha introducido tres arquetas con tierra de los cementerios de las tres ciudades que marcaron la vida de los hermanos Machado (Sevilla, Madrid y Collioure) demás de la calle Dueñas de Sevilla y de la antigua Biblioteca Municipal de Madrid.

El buzón cuenta con una ranura por la que los visitantes a la Caja de las Letras podrán introducir mientras dura la exposición mensajes escritos con los pensamientos que les habría gustado compartir con Antonio y Manuel Machado.

Esta urna simboliza, ha dicho García Montero, "una forma de ver España que tiene que ver con la compasión y el entendimiento y la conciliación, más que con la crispación y el enfrentamiento de los corazones helados".

Un símbolo, ha señalado, "del verdadero amor y la calidad humana que demostraron Antonio y Manuel". Y por eso se unen su figuras: "no es un ajuste de cuentas con el pasado sino una propuesta de futuro hacia el entendimiento".

Además, el Cervantes y la Fundación Antonio Machado firmarán un convenio para divulgar de forma conjunta el legado del autor sevillano, y presentarán el libro "Poesías Completas" de Manuel Machado que, publicado por Editorial Renacimiento, condensa en 800 páginas toda la poesía del autor.