La vida del escritor chileno e icono LGTB Pedro Lemebel llega a la Berlinale

El estreno de la película "Lemebel", sobre la vida del escritor y artista plástico chileno Pedro Lemebel (1952-2015), personaje emblemático del movimiento LGTB, encabeza la participación chilena en la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que comienza este jueves.

La Berlinale se extenderá hasta el próximo 17 de febrero y tendrá al director chileno Sebastián Lelio, ganador de un Oscar por "Una mujer fantástica", como integrante del jurado internacional.

"Lemebel", dirigida por la chilena Joanna Reposi y que se exhibirá en la sección Panorama, recorre momentos transcendentales de la vida de su protagonista, desde una mirada más intimista y con la inclusión de material desclasificado, como vídeos y fotografías de su vida privada, repasando su infancia y sus performances más emblemáticas.

Considerado uno de los grandes referentes de la literatura chilena, Lemebel ha sido traducido al francés, italiano e inglés y su obra ha despertado el interés de universidades e institutos de literatura de todo el mundo.

También en Panorama se exhibirá "Divine Love", de Gabriel Mascaro, cinta brasileña que también cuenta con producción chilena a manos de Jirafa.

La historia acompaña a Juana, una mujer profundamente religiosa, quien usa su posición en la oficina de un notario para avanzar en su misión de salvar a parejas en proceso de divorcio.

El productor de Jirafa, Bruno Bettati, dijo a Efe que acude a Berlín también con otros tres proyectos: "La vaca que cantó una canción sobre el futuro", dirigida por Francisco Alegría, y "The great beyond", de Alejandro Fernández Almendras, para las que busca apoyos en Europa; y "The play", la anterior película de Fernández Almendras, para la que busca un agente de ventas.

En la selección de cortos Berlinale Shorts se estrenará el cortometraje "Héctor", de Victoria Giesen, que cuenta la historia de Gabriel, quien tratará de descifrar la fuerte atracción que siente hacia una misteriosa joven que se autodenomina Héctor.

Geisen dijo a Efe que se siente muy afortunada de poder acudir a Berlín a exhibir su primer proyecto.

En la misma instancia competirá el corto "Shakti", de Martin Rejtman, una cinta de 19 minutos producida por Argentina y Chile que narra la historia de un joven judío de 27 años y cuyo nombre, Shakti, proviene del hinduismo.

En el espacio "Generation Kplus" tendrá su premiere el cortometraje "City Plaza Hotel", una coproducción entre Francia, Alemania y Chile dirigida por Violeta Paus y Anna Paula Hönig.

El corto narra la historia de una niña afgana de 11 años que vive junto a su familia en el hotel City Plaza en calidad de refugiada junto a otras personas que escaparon de la guerra de Afganistán.

En el marco de la Berlinale se desarrollará también una nueva versión del European Film Market (EFM), en cuya sección dedicada a proyectos en desarrollo, el Co-Production Market, tendrán cabida tres proyectos chilenos.

Estos son "The hunt for the puma", de la aplaudida directora Marcela Said ("Los perros", nominada a los Premios Goya 2019); "A golden shotgun", del cantante y realizador Alex Andwandter; y "Three Brothers" de Francisco Paparella.

Al espacio "Berlinale Talents" llegarán jóvenes de la industria chilena que participarán junto a otros profesionales provenientes des 76 países para compartir ideas, crear redes y desarrollar sus proyectos más recientes.

Entre los elegidos hay cuatro chilenos: el director, productor y guionista Roberto Doveris, el director y montajista Felipe Galvez, la productora Dominga Ortúzar y el director de sonido Diego Pérez.

Otros siete productores chilenos acudirán al EFM respaldados por el Ministerio de las Culturas en busca de nuevos socios coproductores para sus mejores proyectos en desarrollo.

Se trata de Isabel Orellana (Araucaria Cine), Macarena López (Manufactura de Películas), David Miranda (Filmosonido), Bruno Betatti (Jirafa), Alejandro Ugarte (Infractor Film Factory), Sebastián Freund (Rizoma) y Sebastián Araya (Afro Producciones).

Freund contó a Efe que acude a Berlín con una serie de televisión sobre el Winnipeg, barco que trasladó a Chile a más de 2.000 refugiados republicanos españoles tras la guerra civil y para la que busca una productora española, principalmente.

También lleva en cartera la película "La misma sangre", en busca de distribución en Europa y un proyecto sobre Gabriela Mistral que presentará a productores.

En terreno, contarán con el apoyo de CinemaChile, la marca sectorial de la agencia de comercio exterior ProChile.