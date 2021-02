El escritor Javier Expósito advierte de la falta apremiante de espiritualidad

Madrid, 12 feb (EFE).- El escritor y periodista madrileño Francisco Javier Expósito Lorenzo considera que en la sociedad actual hay una falta de espiritualidad "apremiante", algo sobre lo que advierte en su libro "Comprender el desierto es comprender el mar", nacido de un viaje al desierto del Sáhara.

Como un libro de "desprendimientos y desapegos" califica Expósito (Madrid, 1971) esta obra, editada por La Huerta Grande, quinto que publica -aparte de dos antologías de inéditos que hizo de León Felipe con Gonzalo Santonja- este escritor y periodista, que edita además la Colección Obra Fundamental, en la que recupera obras y autores que tienen relevancia humanística y literaria.

Su última obra "Comprender el desierto es comprender el mar" surgió de un viaje que hizo en octubre de 2019 al desierto del Sáhara con los bereberes, de los que aprendió, explica en una entrevista con Efe, "la sencillez absoluta de vivir".

El autor destaca la metáfora que supone el desierto para nuestra sociedad actual y que demuestra que "nada es inamovible": "estamos en un proceso de transformación continua y se ve ahora más que nunca en la sociedad en que la estamos con la pandemia del coronavirus".

"Donde hay un desierto siempre ha habido un mar y no podemos pretender dominar las cosas como se está demostrando. Y de alguna manera entré en el desierto pensando que era uno que no soy y salí del desierto siendo uno distinto", señala Expósito, que subraya que las circunstancias actuales están demostrando que "no podemos pretender dominar las cosas".

Un libro que "demuestra la paradoja de que todos somos lo mismo, que el vacío y el todo forman parte de nuestra esencia, y no han de temerse porque el miedo es el principal enemigo del ser humano", defiende.

En su libro refleja también cómo los días en los que estuvieron en lo más profundo del desierto del Sáhara con los bereberes transcurrieron "libres de tecnología", sin "conectarse a nada", lo que supuso una vuelta a la "naturaleza esencial" y a la calma.

El autor explica que no entiende la escritura como un género en si mismo, sino que "está compuesta de un montón de cosas", y califica de "proesía" su forma de escribir: "es lirismo en prosa", destaca.