La escritora María Tena alcanza su madurez con la novela "Nada que no sepas"

La escritora madrileña María Tena, ganadora del XIV Premio Tusquets Editores de Novela por la obra "Nada que no sepas", asegura que con esta obra "ha encontrado su tema" por fin y ha alcanzado la "madurez", pues a pesar de que lo que narra "no es real", se ha enfrentado "a su propia vida".

"Me encanta que esta novela se haya entendido como lo que es, que es llegar a un sitio, encontrarse con una misma", ha afirmado hoy la escritora en un encuentro con los medios, en la que ha añadido que "por primera vez" tiene la sensación haber encontrado un tema al que se siente "profundamente arraigada".

En "Nada que no sepas" (Tusquets), la narradora, en plena crisis de pareja, vuelve al episodio que marcó el final abrupto de su adolescencia y de los años más felices de su familia: la muerte inesperada de su madre en un desconocido Uruguay de finales de la década de los sesenta.

Obsesionada por aquel final, la protagonista regresa, muchos años después, al reencuentro con amigas de la infancia, con las mujeres que conocieron a su padre, fascinante y seductor, y con aquellos que puedan contarle por qué ella y su hermano tuvieron que partir para España apresuradamente tras el fallecimiento de la madre.

"En esta novela me he enfrentado a mi propia vida. Es una novela sobre la identidad, en la que he buscado quién soy yo", afirma Tena (1953), que, con 13 años, abandonó Uruguay y emigró a España, aunque, afirma, su obra se trata de ficción y los hechos que describe no ocurrieron en la realidad.

Sin embargo, para la escritora "Nada que no sepas" es una verdad literaria porque retrata "el ambiente y la gente de el Uruguay de esa época" y describe "lo que podía haber pasado o lo que pasó y no supo".

"Necesitas visitar el lugar en el que te criaste para evocar los recuerdos", y rememora los años de libertad durante su infancia en contraste con la represión que había en España en los años 60: "Para mí venir a España desde allí fue un poco drama. Veníamos con minifalda, maquilladas y aquí esas libertades no existían. Aquí nos encontramos con Franco", afirma.

La escritora asegura que Uruguay era y es un país "muy culto", así como sus padres, de los que se acuerda "casi todos los días" y a los que ha podido ver "con otro punto de vista" a partir de la escritura de la novela.