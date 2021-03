Escuchando Elefantes: "Nos gusta el rollo esperanzador en las canciones"

Barcelona, 18 mar (EFE).- "Nos gusta el rollo esperanzador en nuestras canciones", ha dicho a Efe Silvia Rábade, la mitad del dúo gallego de rock Escuchando Elefantes, que mañana viernes presenta su cuarto disco, "¿Por qué siempre cantáis en inglés?", en dos pases en la sala Siroco de Madrid.

Escuchando Elefantes es un dúo integrado por la coruñesa Silvia Rábade -voz, batería, teclados y sintetizadores- y el natural de la Costa da Morte Carlos Tajes -voz, guitarra, bajo, piano y sintetizadores-, ambos de 34 años y que se conocieron por grupos de amigos comunes y decidieron formar una banda.

Debutaron en 2012 con "Show & tell", al que siguió en 2014 "Happy lonely people" y, en 2016, ambos decidieron cambiar el formato e intercambiar en directo los instrumentos, manera de hacer que se plasmó en 2017 en "Hope", aunque un accidente de coche paralizó un tiempo su actividad, que han retomado ahora con su cuarto disco, en el que se pasan al castellano.

"¿Por qué siempre cantáis en inglés?" (Music Bus Records) incluye once piezas de rock épico, cantadas a dos voces que parecen una, como "Valiente disonante", "Falsa vanidad", "La estrella", "Una y otra vez", "Cada vez", "La ciudad que arde" o "Ahora", que presentarán mañana viernes en dos pases en Madrid, uno de ellos con las entradas agotadas y el otro, con escasos tiques disponibles.

Eligieron el nombre del grupo de una primeriza canción de Carlos en castellano y apuestan por la filosofía de 'hazlo tú mismo': las canciones, la producción, el diseño gráfico, el directo, las fotos, los videoclips...

"Nos gusta hacer de todo, estar en todos los procesos. En definitiva -confiesa Rábade-, tocar todas las partes que conlleva la música". Y confiesa: "soy muy curiosa".

Se caracterizan por atmósferas 'in crescendo', donde juegan un papel importantísimo las guitarras y la batería, que se trenzan entre dos voces que reposan sobre cuerdas y sintes, pero no tienen nada que ver, como se podría suponer a simple vista por la imagen de una chica que toca la batería en un dúo, con The White Stripes.

"No escuchamos a The White Stripes y no es una referencia nuestra", explica Rábade, que admite como principal influencia a U2, que tiene en su caso "un papel importante", así como a "grupos irlandeses contemporáneos", como The Frames, y sin rehuir a Simon & Garfunkel, teniendo claro que últimamente se ha abierto "a otros estilos, como el indie melancólico", pues "ser ecléctico enriquece".

En su opinión, el punto épico en sus temas "sale solo. Nos gusta el rollo esperanzador en nuestras canciones" y, de hecho, remarca que su tercer disco se titulaba "Hope" (Esperanza), y se declaran incondicionales de "esos momentos de subida, para luego llegar al balance" en esas piezas que "tienen vida y no dejan de evolucionar".

"Nuestras canciones significan diferentes cosas: hablan mucho de la vida, la muerte, de renacer, de reconvertirte, de los palos que te da la vida", expone Silvia Rábade, que junto a su compañero en el grupo optaron, hace ya años, por tocar regularmente en la calle, sobre todo en Francia e Irlanda, lo que les permitió compartir experiencias con Bono, Sinéad O'Connor, Paddy Casey o Damien Rice.

"Ahora no se nos ocurre por la pandemia, pero es una cosa que siempre nos gusta hacer", reconoce Silvia Rábade, para quien "la conexión entre nosotros y con el público" es lo que define sus conciertos.

Entre sus proyectos, Silvia es realista: "presentar el disco y tocar dónde y cómo nos dejen".

Rafa Quílez