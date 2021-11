El escultor mexicano Jorge Marín defiende el arte al presentar obra "Diacronías"

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- El arte es un elemento de la canasta básica que fomenta la cultura y el crecimiento de los seres humanos, defendió este miércoles a Efe el escultor mexicano Jorge Marín al presentar la obra "Diacronías".

"El arte es un elemento de la canasta básica, sin arte no hay cultura y no hay crecimiento para nosotros, nuestro trabajo es acercar el arte a las personas, a muchos que no la entienden y que la ven como rareza", dijo en entrevista el escultor durante la inauguración de su exposición "Diacronías" en el parque La Mexicana de la Ciudad de México.

El considerado uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México explicó que esta exposición que lleva más de 10 años recorriendo el mundo busca abarcar diferentes públicos que conforman la capital mexicana.

"Estuvo en Reforma (centro de la capital), en Ecatepec (Estado de México). Me gusta que simbólicamente cerramos en un área que ve hacia el futuro", detalló.

La exhibición, que permanecerá hasta el 27 de febrero del 2022, consta de siete esculturas monumentales de bronce, consideradas las más representativas del artista y está ubicada en el parque La Mexicana, en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas en el poniente de la Ciudad de México.

La migración y la libertad son algunos de los temas que preocupan a este artista con más de 30 años de trayectoria.

Estos temas inspiran los dos proyectos con los que cierra este 2021: la exposición "Diacronías" y la obra monumental "El ruido generado por el choque de cuerpos", que instaló en Tapachula, Chiapas.

Este conjunto de piezas refleja un apego a los cánones clásicos en lo que respecta a simetría, equilibrio, proporción y orden, pero también expresa una clara tendencia surrealista que se manifiesta en el uso de máscaras y algunos símbolos distintivos de las aves, como picos y alas.

Para Marín, exponer en el espacio público permite que este “se transforme cada vez más en un gran foro para expresarse, para que todos los ciudadanos hagan valer su opinión, desde diferentes frentes: social, político, económico, cultural".

Y señaló que con su obra busca una invitación a la reflexión para "que la sociedad se vuelva más participativa y más consciente de la importancia de su criterio en la vida de México”, finalizó.