Esmeralda Rancapino: "veo al flamenco con juventud, como yo"

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 16 nov (EFE).- A su 15 años, Esmeralda Rancapino, nieta de Alonso Núñez "Rancapino", ve el flamenco "con juventud, como yo", "perfeccionándose más cada día" y llegando al futuro "en una silla de enea", como en la que a ella le gusta cantar.

Esta chica que, según su abuelo, "Rancapino", tiene "una vieja" dentro cuando canta, es una de las nuevas voces que tratan de abrirse camino en el mundo del flamenco, un arte que hoy celebra sus once años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que ella ha vivido desde la cuna.

Esmeralda Rancapino asegura que se pone más nerviosa en los exámenes del instituto que en un concierto: "antes de salir tengo mis nervios. Pero una vez en el escenario se me pasan, lo veo todo oscuro, sólo me ocupo de conectar con la magia del cante y el público", dice en una entrevista con EFE.

Por eso se la ve más emocionada que nerviosa antes del concierto que esta noche ofrece en el Centro de Interpretación Camarón de la Isla Museo de San Fernando (Cádiz), junto con su abuelo y tu tío, Alonso Núñez Fernández, Rancapino Chico, para conmemorar el Día Internacional del Flamenco.

Esmeralda es, de momento, la única de los ocho nietos de "Rancapino" que sigue los pasos de quien es una de las leyendas vivas del cante.

"Yo le debo mi vocación a mi abuelo", "me he fijado sobre todo en él", cuenta, mientras explica que él le ha inculcado que siempre hay que tener "los pies en la tierra" y enfrentarse al flamenco "con humildad y dando el corazón".

Hija de la cantaora Ana Rancanpino y del percusionista Antonio Torres, Esmeralda pisó por primera vez un plató de televisión con su abuelo a los 4 años y debutó a los 12 años, actuando en la clausura del Suma Flamenca de Madrid.

Aunque le gustan y admira a artistas que hacen fusiones y mezclas de otros géneros con el flamenco, como Rosalía, ella no se ve siguiendo esos pasos.

"No me veo en otro lado que no sea en mi silla de enea. Cantando por soleá, alegrías, fandango y bulerías", afirma, mientras cuenta que le gusta también escuchar otras músicas, a artistas como Beyonce, Fith Armony, Teo Calderon, o Michael Jackson.

Pero cuando lo que quiere es aprender y pulir su cante se fija "en mi abuelo, el maestro; en Camarón de la Isla, que para mí es increíble, y en muchos artistas muy, muy antiguos: en los fandangos de Manolo Caracol o las alegrías de la Perla de Cádiz. Ahora hay muy buenos artistas, pero yo me he ido para el pasado porque me gusta como transmitían los palos, los cantes, es muy bonito aficionarse a los tiempos de mi abuelo", dice.

Y no piensa que en su generación sea un "bicho raro".

Ve que cada día hay "un artista nuevo, un nuevo talento" del flamenco, jóvenes como ella, que llevan con orgullo el legado del arte jondo y buscan perfeccionarse en este mundo.

Y también "muchísima afición" entre la gente joven. "A muchos jóvenes les gusta el flamenco, escuchar una alegría, ver un recital, les llama la atención y les mueve", algo que le hace pensar que este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad "va para arriba, para alante" y perdurará.

Su primera grabación es un single que se llama "Llegará el amor", una canción que le ha regalado su padre.

Mientras da sus pasos por el mundo del flamenco, continúa con sus estudios. Porque, además de cantando en una silla de enea, se ve "con una bata blanca" en una farmacia, o con una toga de abogada. Pero siempre rodeada del quejido flamenco que ha marcado a la saga "Rancapino".

Isabel Laguna