El español C. Tangana, preparado para Latinoamérica tras su éxito con Becky G

El cantante español C. Tangana está preparado para conquistar el mercado latinoamericano tras el éxito de su canción "Booty" junto a la californiana Becky G, que en menos de un semana ha logrado más de 12 millones de vistas en YouTube.

Antón Álvarez, nombre de pila de C. Tangana, aseguró en una entrevista con Efe que la buena acogida que ha tenido el tema ha sido "en parte" al buen momento profesional que vive la artista de ascendencia mexicana.

"Agradezco la oportunidad que me dio", afirmó sorprendido de que su "madrina" estuviera tan "al tanto" del panorama de la música urbana en España.

Para el madrileño 28 años, el hecho de llegar con fuerza al mercado latinoamericano supone "un pasito más" en su carrera y no descarta establecerse en otro país para seguir creando música.

"Me gusta esta vida de viajero: me gusta Estados Unidos, Colombia, y México. No me importaría pasar una temporada en alguno de estos sitios", afirma el también productor que mezcla géneros típicamente estadounidenses como el rap, con otros más latinos como la salsa o el merengue.

El intérprete, cuya última canción se ha posicionado en los primeros puestos de las listas de éxitos de una docena de países, subrayó que en España es mucho más difícil hacer música dirigida a los mercados latinoamericanos porque, según dice, el país está "muy lejos de América, donde se toman todas las decisiones".

Sin embargo, puntualiza que "exportar" estos ritmos y "llevarlos a otro nivel" es mucho "más enriquecedor porque se notan las influencias de París, Milán y Londres" en los temas.

"Al final no estás tan cerca de los mercados, pero cuando nos ponemos a hacer cosas tenemos una frescura que otros no tienen", opina el rapero, influenciado desde su infancia por los músicos latinos Daddy Yankee, Don Omar o Romeo Santos, entre otros.

En ese sentido, remarca que hay "una nueva generación de artistas en España que están apostando por hacer las cosas distintas" y que están aportando un "relevo cultural" con nuevas tendencias.

A pesar de las distancias entre Europa y América, señala que "con internet ahora no hay barreras" y es posible alcanzar mercados que anteriormente eran mucho más difíciles y costosos.

"Por mucho que la tele te quiera vetar o que la radio no te quiera poner, ahora puedes llegar a todos los sitios y con internet todo es mucho más democrático", aseguró.