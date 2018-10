La obra española "Olvidémonos" llega a Uruguay en el marco del Festival Cervantino

La obra teatral española "Olvidémonos de ser turistas", del director Josep María Miró y dirigido por la argentina Gabriela Izcovich, recaló hoy en Uruguay en el marco del Festival Cervantino de ese país para presentar al público uruguayo una historia que se desarrolla en Argentina, Brasil y Paraguay.

Izcovich destacó a Efe que se trata de una propuesta novedosa en la que el escritor catalán Miró escribió por primera vez un texto en español así como para la argentina representa su debut como directora de un texto que no es de su autoría.

"Le propusimos a Josep hacer un espectáculo nuevo y él quiso que fuera una dramaturgia catalana y a partir de ahí él empezó a escribir un texto para un elenco mixto, yo le pedí trabajar con actores argentinos y españoles", expresó.

En ese sentido, el elenco está conformado por actores de España y Argentina quienes son los encargados de dar vida a los personajes de esta obra, algo que para Izcovich es una mezcla que permitió que la obra se pudiera realizar con "lindo éxito y convocatoria".

"Es como una historia de intriga que se va tejiendo, que el espectador va siguiendo creyendo que va a ir para un lado y después va para otro y además cada escena tiene un clima distinto, tiene humor, tiene momentos de mucha tristeza y el espectador va siguiendo la historia con cierta intriga, además de que es un recorrido geográfico muy grande", dijo.

Para la directora argentina, la profundidad del texto de Miró tiene que ver con que "a veces" las personas van buscarse a si mismos a otro lugar que no es el de ellos.

En "Olvidémonos ser turistas" una pareja de Barcelona se encuentra de vacaciones en la ciudad de Foz de Iguazú (Estado de Paraná, Brasil), cerca del punto conocido como La Triple Frontera, donde hay cruce entre Argentina, Brasil y Paraguay.

En esta geografía se producirá el choque, al principio aparentemente inofensivo, de un matrimonio que llevan juntos casi treinta años.

En ese contexto, el actor español Pablo Viña dijo a Efe que se trata de una obra "emocional" ya que es una pareja que se ama y se quiere y en un momento de sus vidas un hecho hace que se instale la incomunicación entre ellos.

"Cuando me ofrecieron esta función lo primero que pensé es que uno cuando está en la escuela de teatro aprendiendo sueña con hacer este tipo de funciones, entonces cuando la leí y estaba en el reparto pues no me lo podía creer", aseguró.

Viñas precisó que hacer este tipo de obras "es un sueño" ya que se encuentra "desnudo en el escenario".

"Tienes que tirar de tu memoria emotiva, de ti mismo, de tus recursos emocionales, porque Gabriela (Izcovich) quiere a los actores, metafóricamente hablando, desnudos en el escenario", sentenció.

La obra hasta el momento ha hecho un recorrido por Barcelona, Madrid, Buenos Aires y llegó al teatro Solís de Montevideo en el que el elenco tiene la expectativa de ser recibidos "con mucho éxito".