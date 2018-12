Los españoles Vetusta Morla, confirmados para el portugués NOS Alive 2019

La banda española Vetusta Morla fue anunciada hoy para el festival portugués NOS Alive 2019, donde llevarán su disco más reciente, "Mismo sitio, distinto lugar", el próximo 13 de julio.

El grupo será uno de los platos fuerte del evento, considerado el más importante festival musical del país y que se celebrará entre los próximo 11 y 13 de julio en el paseo marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa.

Los promotores explicaron hoy en un comunicado que Vetusta Morla presentará su último y cuarto álbum el día de cierre en el escenario principal.

Los españoles se unen así a la lista de nombres anunciados para la cita, que incluye a The Chemical Brothers, The Cure, The Smashing Pumpkins, Sharon Van Etten, Tash Sultana o Vampire Weekend.

La última edición, realizada entre los pasados 12 y 15 de julio, rebasó la cifra récord de 165.000 asistentes que disfrutaron de Franz Ferdinand, Pearl Jam y MGMT, entre otros.